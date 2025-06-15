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長沙灣街頭12人打鬥 六旬翁數十米外倒斃

【明報專訊】昨日凌晨長沙灣興華街懷疑有人打鬥，警方到場沒見到打鬥場面，但發現附近一名六旬翁倒斃街頭，送院後證實死亡。案件暫列作在公眾地方打架及送院時死亡，交由深水埗警區重案組第三隊跟進。

昨凌晨3時許，警方接報10多名男子於長沙灣興華街順寧道交界懷疑爭執及打架，警員到場後並無發現。調查期間，警方於興華街27號見到男子倒地昏迷。68歲鄧姓男事主由救護車送往明愛醫院搶救，至昨凌晨4時許證實不治。死因有待驗屍後確定。

警查CCTV料兩案有關

現場停泊一部私家車懷疑與案有關，天光後警員在場套取指紋蒐證，女車主到場並登上警車協助警方調查。據了解，死者倒臥位置與警方接報打鬥現場僅距離數十米。警方翻查閉路電視後，相信事主倒斃街頭與打鬥事件有關，將兩案合併處理。案件暫列作在公眾地方打架及送院時死亡，交由深水埗警區重案組第三隊跟進。

網上流傳據稱事發時影片，見到約12人在興華街順寧道交界集結，兩批人站在順寧道馬路兩邊對峙，有人手持反光棍狀物揮舞，其中一批人之後衝紅燈橫過馬路，兩批人開始推撞打鬥，一輛銀灰色七人車突由順寧道左轉逆駛入興華街，疑衝向追逐人群，險撞到一名黑衣男子，各人走向興華街，該車亦一度倒車。

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