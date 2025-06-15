鄧炳強：警助國安公署 確認涉55條否 稱正副署長可要求公僕幫忙 手遊顯軟對抗「惡毒」

【明報專訊】政府上周首度披露，中央駐港國安公署按《維護國家安全條例》附屬法例，與警方國安處就一宗涉勾結外國或境外勢力罪案採取聯合行動，分別「約談」及「會面」6人。保安局長鄧炳強昨稱，國安公署根據附屬法例第3條要求警方配合，為「確認」有否出現《港區國安法》第55條情况，包括本港國安面臨重大現實威脅等，公署署長或者副署長可要求包括執法人員在內的公務員協助及提供便利。鄧重申該案至今未拘捕任何人，公署依法要求警方協助屬正常及合理。
警方國安處上周根據《港區國安法》實施細則，就台灣手機遊戲《逆統戰：烽火》作禁制行動。鄧炳強在商台《政經星期六》形容事件反映軟對抗的「惡毒之處」，稱《逆》透過遊戲帶出港獨及台獨信息，讓人不知不覺以為只是玩遊戲，從而「荼毒」思想，特別年輕人不清楚而下載會受影響。他稱，政府有責任提醒市民下載或付費贊助可能違法，避免「被誤導進入圈套」，並會依法打擊危害國安行為。
謝展寰：食肆請人應交代國安要求
食環署正就簽發和續期牌照及許可證施加維護國安條款，持牌人或「關連人士」不得做出或牽涉危害國安罪行，或不利於國安或香港公眾利益的「冒犯行為」，否則可能「釘牌」。被問到若僱員在社交平台發布違法帖文，食肆會否「釘牌」，環境及生態局長謝展寰昨在商台《政經星期六》說需視乎每宗個案情况，難以評論，但提醒僱主聘請員工時應清楚交代維護國安要求；而署方設上訴機制，定會公正處理每宗個案。
籲勿測試「尺度」 憂或違法不應做
謝展寰又稱，牌照已列明何謂「冒犯行為」，無論是否食環署轄下條款，任何違反國安的行為政府均可採取行動，因此重點並非「尺度在哪」，呼籲不應有測試尺度或界線的想法，「若擔心自己的行為可能違反國安，那就不要做」。
謝展寰又稱，食環署計劃在不同類型牌照逐步加入國安條款，作為政府部門的食環署及食肆均有責任維護國安。
李家超：未知AI如何影響間諜發展
另外，《港區國安法》及《國安條例》先後實施，特首李家超接受電子傳媒訪問稱，目前本港維護國安工作成效不錯，有信心在可預見風險下穩定局面，但稱國安風險長存，間諜活動千變萬化，未知人工智能如何影響間諜發展，故須按形勢及實際情况完善法律制度及執行機制。
李家超又認為，需要留意普通事故是否屬於孤狼式恐怖活動，加強情報蒐集分析及人員培訓，不能夠掉以輕心。