鄧炳強：警助國安公署 確認涉55條否 稱正副署長可要求公僕幫忙 手遊顯軟對抗「惡毒」

警方國安處上周根據《港區國安法》實施細則，就台灣手機遊戲《逆統戰：烽火》作禁制行動。鄧炳強在商台《政經星期六》形容事件反映軟對抗的「惡毒之處」，稱《逆》透過遊戲帶出港獨及台獨信息，讓人不知不覺以為只是玩遊戲，從而「荼毒」思想，特別年輕人不清楚而下載會受影響。他稱，政府有責任提醒市民下載或付費贊助可能違法，避免「被誤導進入圈套」，並會依法打擊危害國安行為。

謝展寰：食肆請人應交代國安要求

食環署正就簽發和續期牌照及許可證施加維護國安條款，持牌人或「關連人士」不得做出或牽涉危害國安罪行，或不利於國安或香港公眾利益的「冒犯行為」，否則可能「釘牌」。被問到若僱員在社交平台發布違法帖文，食肆會否「釘牌」，環境及生態局長謝展寰昨在商台《政經星期六》說需視乎每宗個案情况，難以評論，但提醒僱主聘請員工時應清楚交代維護國安要求；而署方設上訴機制，定會公正處理每宗個案。

籲勿測試「尺度」 憂或違法不應做

謝展寰又稱，牌照已列明何謂「冒犯行為」，無論是否食環署轄下條款，任何違反國安的行為政府均可採取行動，因此重點並非「尺度在哪」，呼籲不應有測試尺度或界線的想法，「若擔心自己的行為可能違反國安，那就不要做」。

謝展寰又稱，食環署計劃在不同類型牌照逐步加入國安條款，作為政府部門的食環署及食肆均有責任維護國安。

李家超：未知AI如何影響間諜發展

另外，《港區國安法》及《國安條例》先後實施，特首李家超接受電子傳媒訪問稱，目前本港維護國安工作成效不錯，有信心在可預見風險下穩定局面，但稱國安風險長存，間諜活動千變萬化，未知人工智能如何影響間諜發展，故須按形勢及實際情况完善法律制度及執行機制。

李家超又認為，需要留意普通事故是否屬於孤狼式恐怖活動，加強情報蒐集分析及人員培訓，不能夠掉以輕心。