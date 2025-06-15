張欣宇倡不限幹路 全面抽查汰舊換新

石棉管1986年已停用

水務署網頁顯示，石棉水泥管1986年1月起停用，但現時供水系統中仍有「相當多的數量」。該類水管雖在承受內部水壓方面較耐用，但承受外來負荷或壓力方面則較鋼管和球墨鑄鐵管弱，爆裂原因多為附近掘坑工程或泥土移動干擾，以及建築工程毁壞所致，其處理、移除、運送及棄置須按法例規定進行。

現存130公里石棉管 政府稱無害

發展局長甯漢豪上月底書面回覆議員質詢時表示，現時仍在運作的石棉水泥管長約130公里，佔本港8500公里供水管網約1.5%，過去3年水務署涉及石棉水泥管工程費用平均每年約3170萬元。她表示，石棉水泥管即使含石棉，在正常及不受干擾下不會構成健康威脅，引述世衛報告指無證據支持口服攝入食水中的石棉對人體健康有潛在危險。

鑄鐵管同樣停用多年，並仍存在於供水系統。張欣宇憶述十多年前投身工程界時，業界對鑄鐵管已是「有得唔用盡量都唔用」，除特殊情况，水務署亦不批准用鑄鐵管。