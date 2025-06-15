36公里逾50年水管 花園道年底先換 重要幹路分批動工 下輪窩打老道

明報記者 劉思昆

水務署回覆本報表示，老舊鑄鐵及石棉水泥管長久使用後，會比其他物料喉管脆弱，石棉水泥和鑄鐵管等停用多年，大多已更換或修復，僅小部分仍使用，因位處交通繁忙路段，有待道路工程與相關部門配合一併處理。

涉老舊鑄鐵及石棉水泥管

計劃首個更換試點為花園道一段約820米長、250毫米直徑的老舊鑄鐵及石綿水泥食水管，水務署早前表示新水管敷設工程已大致完成，剩餘將新主水管接駁至現有供水系統及廢除舊水管的工程，承建商將使用「明坑挖掘」施工，方案包括24小時、限制時段或於晚間施工，不論採用哪個方案，均需實施臨時交通措施，封閉花園道部分行車線及行人路，工程目標今年底前動工，明年底完工。

跨部門小組制定施工安排減擾民

下一個試點為窩打老道，水務署表示仍在規劃，明白工程將對交通構成一定影響，在工程前及施工期間，署方會與相關持份者保持溝通，做好臨時交通規劃，盡力減少對附近居民帶來不便，如需晚間施工，將採用適當減音設施，例如設隔音罩、使用靜音工具、以儲電池代替柴油發電機。水務署表示，由署長牽頭成立的跨部門專責小組會施工方案及臨時交通安排，務求在確保公共安全前提下，加快推進位於紅色／淺紅色幹路及主要幹道等的老舊水管更換工程。

專家：兩類水管壽命30至50年

翻查資料，紅色幹路和淺紅色幹路是按重要性和交通流量而劃分的主要道路，紅色幹路包括告士打道、公主道及海底隧道，淺紅色幹路包括窩打老道和彌敦道等。上月底屯門公路一條使用47年、直徑900毫米食水主幹管「穿窿」致區內大規模停水，水務署稱涉事水管屬「紅色幹路」下水管，惟非鑄鐵及石棉水泥管，故未納入計劃。

國際管綫專業學會執行會長黃敬表示，石棉水泥管一般在1970年代使用，壽命約30年，「早就過了期，現在還沒換的應該要換」；至於鑄鐵水管壽命較長，約30至50年。被問超過一般壽命多年仍使用的水管有何風險，黃稱「爆破機率會高了，每一年都增高」。

不過黃敬強調，上述物料的水管或因位處交通要道而難以更換，導致使用多年，認為外界應對水務署現時計劃更換持正面態度。對於屯門公路下水管是否亦應更換，黃稱該管道應有百年壽命，加上上月爆裂亦非水管本身問題，目前毋須更換。

張欣宇倡風險評估標準與時並進

本身是工程師的立法會議員張欣宇說，更換相關水管不容易，因其在數十年前設計，安裝時未必考慮到將來維修保養，更換工程或需封路及交通改道，惟紅色幹路作為主幹道，未必可長期封閉。

張又稱，水管「不是說到了那個（預期壽命）時間就不適合用」，但認同現時應處理；以往檢視水管多視乎是否滲水或漏水，以決定工程優次，建議風險評估標準應與時並進，如審視爆水管對交通影響，以及在水管內加設傳感器監測水流變化及物料變化等。

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