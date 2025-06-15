明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

36公里逾50年水管 花園道年底先換 重要幹路分批動工 下輪窩打老道

【明報專訊】近期多宗水管爆裂事件影響交通及食水供應，引起社會關注。水務署早前提出「紅色／淺紅色幹路老舊水管改善計劃」，主要更換全港幹路敷設逾50年的老舊鑄鐵及石棉水泥管。署方回覆本報表示，現時全港使用上述物料並逾50年的水管長約36公里，計劃首個試點為中環花園道，下一個為九龍窩打老道。有管線專家表示，鑄鐵及石棉水泥管一般壽命30年，最多50年，超過使用期限將增加爆裂風險。

明報記者 劉思昆

水務署回覆本報表示，老舊鑄鐵及石棉水泥管長久使用後，會比其他物料喉管脆弱，石棉水泥和鑄鐵管等停用多年，大多已更換或修復，僅小部分仍使用，因位處交通繁忙路段，有待道路工程與相關部門配合一併處理。

涉老舊鑄鐵及石棉水泥管

計劃首個更換試點為花園道一段約820米長、250毫米直徑的老舊鑄鐵及石綿水泥食水管，水務署早前表示新水管敷設工程已大致完成，剩餘將新主水管接駁至現有供水系統及廢除舊水管的工程，承建商將使用「明坑挖掘」施工，方案包括24小時、限制時段或於晚間施工，不論採用哪個方案，均需實施臨時交通措施，封閉花園道部分行車線及行人路，工程目標今年底前動工，明年底完工。

跨部門小組制定施工安排減擾民

下一個試點為窩打老道，水務署表示仍在規劃，明白工程將對交通構成一定影響，在工程前及施工期間，署方會與相關持份者保持溝通，做好臨時交通規劃，盡力減少對附近居民帶來不便，如需晚間施工，將採用適當減音設施，例如設隔音罩、使用靜音工具、以儲電池代替柴油發電機。水務署表示，由署長牽頭成立的跨部門專責小組會施工方案及臨時交通安排，務求在確保公共安全前提下，加快推進位於紅色／淺紅色幹路及主要幹道等的老舊水管更換工程。

專家：兩類水管壽命30至50年

翻查資料，紅色幹路和淺紅色幹路是按重要性和交通流量而劃分的主要道路，紅色幹路包括告士打道、公主道及海底隧道，淺紅色幹路包括窩打老道和彌敦道等。上月底屯門公路一條使用47年、直徑900毫米食水主幹管「穿窿」致區內大規模停水，水務署稱涉事水管屬「紅色幹路」下水管，惟非鑄鐵及石棉水泥管，故未納入計劃。

國際管綫專業學會執行會長黃敬表示，石棉水泥管一般在1970年代使用，壽命約30年，「早就過了期，現在還沒換的應該要換」；至於鑄鐵水管壽命較長，約30至50年。被問超過一般壽命多年仍使用的水管有何風險，黃稱「爆破機率會高了，每一年都增高」。

不過黃敬強調，上述物料的水管或因位處交通要道而難以更換，導致使用多年，認為外界應對水務署現時計劃更換持正面態度。對於屯門公路下水管是否亦應更換，黃稱該管道應有百年壽命，加上上月爆裂亦非水管本身問題，目前毋須更換。

張欣宇倡風險評估標準與時並進

本身是工程師的立法會議員張欣宇說，更換相關水管不容易，因其在數十年前設計，安裝時未必考慮到將來維修保養，更換工程或需封路及交通改道，惟紅色幹路作為主幹道，未必可長期封閉。

張又稱，水管「不是說到了那個（預期壽命）時間就不適合用」，但認同現時應處理；以往檢視水管多視乎是否滲水或漏水，以決定工程優次，建議風險評估標準應與時並進，如審視爆水管對交通影響，以及在水管內加設傳感器監測水流變化及物料變化等。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞