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港聞二

認套丁七旬翁疑患癌 判刑押後等報告

【明報專訊】一名74歲元朗水蕉新村原居民涉以10萬元出售「丁權」予發展商，供後者建屋圖利，早前承認一項串謀詐騙，原定昨在屯門裁判法院判刑，但辯方表示被告疑患肺癌，需押後案件，讓被告再求醫並索取醫療報告確認病情。裁判官批准判刑押後至8月15日，同時提醒被告案件應盡快了結，因為已有同案被告被判刑。

被告梁錦益（74歲，退休人士）控罪發生於2006年6月。辯方昨稱，斷層掃描結果顯示，梁疑患肺癌，癌細胞可能已擴散肝、腎上腺、骨，但仍需待7月見臨牀腫瘤科醫生及接受電腦掃描後，才可確認癌症期數及擴散情况，可能需40天取報告。

官：倘屬實判監或不人道

裁判官覃有方指出，銀行紀錄顯示案發時被告收取發展商約10萬元，但以人道立場來看，不應即時判監，應先考慮醫療報告，遂提議押後判刑。覃官說，倘被告被判監一年，實際上要服刑約8個月，若癌症已擴散，判監或不人道，法庭可能會按上訴庭指引判處緩刑；但若法庭「貿貿然」未有足夠資料，只根據被告醫生紙內容判緩刑，做法並不恰當，而且控方其後也可能提出覆核。

辯方提議押後至8月15日判刑，相信到時被告已取得詳細醫療報告，有助善用法庭時間。控方不反對押後。覃官遂因現時資料不太齊全，「唔倉卒處理」，接納辯方建議。覃官對被告說，法庭很關注其身體，若癌症已發展至「好後期」，會以人道理由特別處理判刑。

套丁案9名原居民被分成兩案起訴，本案被告及另外兩人認罪，其中蔡偉生（62歲，拖拉車司機）、鄧翹沾（73歲，無業）同被判囚一年。餘下不認罪的6人下月21日「審前覆核」。

【案件編號：TMCC 144/25】

相關字詞﹕屯門裁判法院 串謀詐騙 元朗套丁案

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