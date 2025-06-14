嶺大生校董選舉DQ覆核 校方：學生選舉應更嚴

本案覆核申請人是2024年嶺大學生會外務副會長賴卓賢；答辯人是選舉主任、嶺大教務長章慧芳；有利害關係者包括當選的校董會學生代表、嶺大內地學生學者聯誼會長杜毅柯，以及當選的諮議會和教務會學生代表盧鄭愛娃。

賴卓賢：沒充分機會解釋

申請人代表大律師譚俊傑陳辭稱，2024年11月初賴卓賢在Instagram發帖闡述政綱及在校園貼宣傳海報，選舉主任11月13日發電郵要求會面，只詢問賴會否出席，但無講明見面目的，並在同日約兩小時後的會面告知DQ決定。譚稱，賴在如此短時間無法準備回應，事件涉及程序不公，並引用「劉小麗案」稱，選舉主任在誓章無交代若然給予充分機會賴解釋，最終決定會否不同，申請人只能猜測。

譚俊傑續指，選舉主任由得知相關違規情况到決定DQ有數天調查，大可要求賴移除海報和帖文，不理解有何迫切性要對賴實行「最嚴苛的懲罰」。

代表答辯人的資深大律師呂世杰回應時，引述杜毅柯去年就賴違規情况發送予教務處的電郵，當中杜提到自己在小紅書、抖音等平台的帖文平均有逾2000次瀏覽，即使有堅實的社交媒體影響力，仍選擇不宣傳。呂形容年約20歲的年輕人理應認知何謂選舉公平，「但賴先生不是」。

校方：選舉主任應有最大酌情權

呂世杰認為學生選舉與有財政支援的政治選舉不同，學生分為相對富裕和經濟條件一般的人，選舉有時或應更嚴格規範，若某人可隨心所欲評論、陳述或利用資源加強宣傳效果，難以維持選舉公平，况且無證據顯示以官方途徑如網站和出席論壇，不能有效宣傳。

呂並稱，選舉主任在11月4日簡介會已提醒參與人除了官方途徑，勿在公開平台宣傳，同月14日賴被DQ後接受平台《低聲道》訪問，批評校方做法時引用該口頭要求，反映他清楚選舉規則。呂重申選舉主任有責任執行規則，做決定時應享有最大酌情權。

【案件編號：HCAL 631/25】