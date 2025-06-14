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述書店掙扎 港漫首獲出版雙年大獎 業界：出版量減一兩成 選題「嚴謹」避政治

【明報專訊】第五屆「香港出版雙年獎」得獎名單昨日揭曉，政府「香港漫畫支援計劃」資助創作及出版的《達利書店》獲得出版大獎及「圖文書」最佳出版獎。該書講述百年後實體書店沒落，店長不向現實低頭的故事；然而回歸現實，香港出版學會會長葉佩珠昨日直言大環境欠佳牽扯業界，出版業下行，近年出版量減少一兩成，選題更趨嚴謹、看重市場反應。另有不具名業界人士稱書商出書會思考「這些書種是否能在書架上賣」，現時「很多政治上的東西（書）都沒什麼出路」。

今屆「雙年獎」由香港出版學會主辦，共設9個獎項類別，分別選出「最佳出版獎」和「出版獎」，以及6個特別獎項。今年共有102間出版社提名421本中文作品參選，當中逾兩成（38間）出版社屬首次參選。獲得出版大獎的《達利書店》，去年贏得第三屆《「港漫動力」——香港漫畫支援計劃》金獎及最佳漫畫故事獎。項目籌委會主席李家駒稱，獲獎作品不乏香港題材，又提及近年出版情况「下行」，盼獎項化成業界力量。

三聯：出版下行更重質

被問及出版業現况，身兼三聯書店（香港）有限公司總經理的葉佩珠形容，業界「明顯地呈現一個慢慢下降的狀况」，市道欠佳下整體出版量減約一兩成，但她稱這不全屬壞事，出版社在有限資源下會更着重產出優秀作品。她又說，讀者「手頭緊」，出版社亦會憂慮新書的市面反應，故選題及製作愈趨嚴謹，「有些可出可不出的（書），可能我就不出了」。

另一不具名大型出版商代表指出，大型出版社以往一年出版百多本書，現在只得一半，並亦指很多小型出版社「做不住」，近年多由一兩人經營的獨立出版社冒出，但認為相對大型出版商，較欠缺資源，難以持續生存。他解釋，大型出版商出書量多，銷售好的書可作補貼，惟獨立出版普遍僅小量出書。

獨立出版冒出 「難持續」

他又說，市道欠佳，出版社會考慮能否回本、書種能否上架等，故選題上「想法一定比以往考慮多了很多」，直言新晉作者沒有過往銷量供評估，出版社會持保守態度；而出版社亦傾向減出版量，令每本書做得更深入，編輯會花更多功夫重新演繹既有題材。

被問及政治類書籍會否因而審得更嚴謹，他稱近年沒什麼人寫政治書，亦質疑「市場是不是還有這麼多人買」，又稱現時「很多政治上的東西（書）都沒什麼出路」，出書成本高，希望降低所有風險。

對於貿發局近月拒批最少3間獨立出版社參與書展，葉佩珠稱業界按法例辦事，「無話驚唔驚」，又稱部分書即使出版社無參展，零售商亦會照賣，認為影響不大。該名不具名大型出版商代表則稱，「有些不是不讓他去，而是他自己不去」，很多小型出版社礙於成本已不再參展。

相關字詞﹕獨立出版社 政治書籍 香港出版雙年獎 出版社 出版業

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