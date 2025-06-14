民青局暑期實習計劃 逾400生參加創新高

連同政府2018年推出的先導計劃，計劃至今是第五屆，累積參與人數過千。新一期計劃昨日舉行啟動禮，不少參加者和企業代表出席，今屆有28間大型企業參與，包括華潤集團、騰訊、港鐵、英皇娛樂等，較上屆多3間。政務司長陳國基昨在典禮致辭，提到今年有約3100名學生報名，創歷屆新高，並感謝企業投放資源培訓實習生，又強調政府會繼續凝聚各界，帶香港青年「走出去」，盼培育港青成為「愛國愛港、具備世界視野、有抱負和具正向思維的新一代」。

參加者星實習遇大馬女王難忘

上屆參加者Vinci去年到信和集團實習6星期，被派到新加坡的富麗敦酒店做餐廳侍應。她憶述，某天馬來西亞的女王到訪酒店餐廳，令她十分緊張，「安檢比機場更嚴」，最終與同事合作讓女王滿意而歸，各人更獲過千元貼士。她又記得一次在包廂服侍一名貴賓，其間被問何謂ESG（環境、社會和公司治理）、酒店的ESG政策等，她起初以為是公司考核，其後才知是對手酒店派人收集情報。

大學修讀中文和中史的Vinci，希望今年畢業後能當教師，一直無想過當侍應、學習ESG，形容是次到新加坡實習的經驗是「解鎖」。至於日後會否留港工作，她說一定會，「始終係香港人，想貢獻番呢度」。

今年的參加者之一、大學修讀會計的三年級生Kayla，將到太古集團人力資源部實習，她說以往到不同公司的會計部實習，工作較沉悶，慶幸今次有機會參加計劃，盼在不同部門的實習經歷，有助她日後晉升經理職位。