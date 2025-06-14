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港聞

港聞二

港燈總經理：未獲告知無水密門 信海處發牌未覺不安全

【明報專訊】2012年南丫海難造成39人死亡，昨展開第29日研訊。港燈董事總經理鄭祖瀛供稱，財利船廠標書列明在「南丫四號」建造水密艙壁，若有更改需通知港燈，惟財利從未告知港燈無裝水密門，規格與合約不符。他強調海事處已批准該船航行，港燈相當依賴海事處發牌制度，「我作為用家，從來無一天覺得隻船唔安全，直至撞船嗰一刻」。

南丫四號船主為港燈，研訊傳召共14名港燈證人作供，鄭祖瀛是最後一人。港燈向財利購船後，由港燈海事組負責驗收。鄭分別隸屬維修部及發電科，無直接參與驗船，僅就一般程序作供。庭上顯示財利1994年向港燈提交標書，列明由5個水密艙壁分隔6個艙室；若港燈發現船不依合約興建，有權以書面方式反對，並要求財利補救。

死因研訊主任問道，為何港燈員工無發現船結構不符合要求；鄭祖瀛稱，財利從未書面及口頭告知更改水密艙數目，港燈購船重視功能，包括航速、外型和載客量，重點不是船身構造，他事後始知該船無裝水密門。

稱購船重視功能非構造

鄭強調港燈信賴海事處發牌制度，不相信獲發牌的南丫四號有安全問題。鄭稱很多港燈員工乘搭該船前往南丫島發電廠，若他們質疑有危險，「唔相信佢哋會接受自己去坐呢一艘船」。家屬一方關注，港燈花費超過900萬元購船，為何無仔細檢驗，確保符合標書要求。鄭回答，標書最多長達1000頁，逐段文字驗收並不實際，加上港燈不是造船專家，「我哋依賴財利造船專業、海事處發牌制度去保障船隻安全」。

稱非專家 千頁標書逐段驗不實際

家屬方關注，港燈前海事經理鄧雲安自稱曾發現水密門問題，鄧應否向上司反映，再由港燈向財利跟進；鄭祖瀛回應，即使港燈曾與財利溝通，未必改變事實，反問「作為用家，（港燈）有無能力同知識，覺得海事處發咗牌，隻船都係唔安全呢？」鄭續稱，港燈只關心船是否通過海事處要求，即使財利標書列明建造12個水密艙，「我哋無專業判斷佢講得啱唔啱」。

曾於2007年參與南丫四號「二年檢」的時任驗船督察劉建華則稱，無印象兩艙之間是否設有通道。被問到驗船細節，劉一直拒絕評論，自言「我只係一個督察，唔係專業職級」。裁判官提醒劉已在證人台宣誓，他仍拒絕評論，稱自己離職多年，擔心受傳媒報道影響。家屬方稱劉可以說真話，劉說「我真話就係no comment（無評論）」。散庭前，裁判官指劉的證供對研訊無幫助，下令毋須向他支付證人費。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

（南丫海難）

相關字詞﹕港燈 死因研訊 南丫海難

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