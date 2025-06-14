稱利融資 韋志成料政府續批地支持 今卸市局帥印 透露下半年發債收購「五街」

樓市跌成本降 重建規模加大

手頭200億 需籌措更多資金

韋志成表示，市建局手上仍有近200億元流動資金，只是目前樓市下調，重建收購成本降低，若將重建規模加大便需更多資金，而資金來源可包括政府注資、市建局自行借貸融資，或政府透過批地支持。對於政府向市建局批出兩幅分別位於紅磡庇利街及將軍澳第137區土地，改劃住宅用途，而政府資料顯示兩幅地名義地價分別42億和90億元，韋志成認為，政府批地對市建局融資及舊區更新工作有重要意義。

將軍澳地可研「樓換樓」助收購

他解釋，市建局信貸評級與港府一致，但要再進行第二次發債，外界便會關注市建局是否獲政府支持，今次批地有助增加市場信心，料借貸利率可更優惠。翻查資料，市建局去年已發債120億元，韋志成稱今次再發債細節不便透露，因市場利息變化很快，發債規模及方式或有變化。

至於政府批出兩幅用地，韋志成相信紅磡庇利街用地可增強「東維港灣區」的連接和暢達性；而將軍澳137區用地佔地9公頃，規模更較觀塘市中心重建項目大，故此市建局可研究採取不同方式發展，包括部分以「樓換樓」方式代替金錢賠償去推動重建項目。

韋志成又強調，今次不會是政府批出「唯一兩幅」地皮協助舊區更新；他引述《香港2023+規劃》提及，政府希望降低市區密度，即需要將人口重新調配到其他地區，故透過批地支持舊區更新是無可避免。

籲檢討7年樓齡賠償機制

促各持份者參與舊區更新

韋志成2023年5月曾公開提及應對市建局同區7年樓齡賠償機制作檢討，及後政府表明暫未有計劃檢討。他昨日重申社會各界應該再深入討論此項機制，並反問市民有能力買第一層樓，當單位變舊，是否可動用社會資源幫助該人更換另一層新樓，他認為並不符合邏輯。

韋志成表示，《市區重建策略》已寫得十分清楚，舊區更新不能只單靠市建局，未來處理舊區更新工作，必須加大力度，才可追上舊區老化速度；同時要做好樓宇復修，延長樓宇壽命，而且需要所有持份者，包括政策局、政府部門及業主等合作，形容目前似乎只有市建局擔任球員角色，其他持份者都是球證。他強調並非要把市建局責任推給其他人，而是大家要明白，不可能由一個機構處理全港4萬多幢舊樓。