接國安公署約談6人未被捕 湯家驊：有緘默權

保安局：行動資料除案件需要不予公開

港府前晚公布，國安公署按《維護國家安全條例》的附屬法例要求警方國安處協助，並「約談」涉案者；警方國安處亦與涉案者「會面」。本報向當局查詢，公署與國安處為何各自需「約談」及「會面」、國安處「會面」是否等同錄取口供等，保安局回覆，「公署及國安處就危害國家安全犯罪案件採取的行動，相關資料屬維護國家安全工作信息，除因案件需要以外，不予公開。」局方說，案件仍在調查，國安處會繼續依法為公署提供協助和配合，按案件實際情况和證據，依法採取執法行動。局方又強調，「公署辦案有關情况必須高度保密。」

湯家驊說，理論上被約談的人有權不回答，並相信可獲律師代表，暫時也未聽到異議。他指出，約談是調查的階段，不代表是國安法55條、即由公署實施管轄權的情况一定出現。他說，若動用到55條，或因第一款外國或境外勢力複雜情况，意味情况相當嚴峻，他不諱言不願見到，希望案件盡量在港審理。