公僕研「高層責任制」 可罰凍薪 協會盼亦有賞

香港高級公務員協會主席林文貞表示，暫未獲悉相關資訊，認為日後新機制要有多方面考慮，做到賞罰分明而非「一面倒」，能有助鼓勵公務員士氣，建議當局與公務員團體討論機制內容。

李家超稱懲罰方法多 高級公僕「尊嚴已很重要」

李家超接受《星島日報》訪問稱，公務員聘任制度與政治任命司局長不同，但「責任制」要存在，要求部門主管發揮領導責任，相信若日常管理工作「到位」，「重複或嚴重性問題不應發生」。至於處分會否涵蓋升遷等，他認為懲罰方法有很多，舉例特別是高級公務員，「他個人的尊嚴其實已經很重要」，期望結合現有制度與新制，加強管治。

翻查《公務人員（管理）命令》，現時特首倘覺得有充分因由，可將任何公務人員革職或暫時停職，或採取認為適宜的其他紀律行動，革職者喪失對退休或其他福利的申索權。

林文貞昨稱，現時公務員工作表現評核制度，已備清晰紀律及賞罰機制處理表現欠佳人員，認為中高層均盡心盡力服務市民，經常廢寢忘餐，作為人事管理應一併考慮，除懲罰表現欠佳者，亦應嘉許表現良好者，鼓勵公務員繼續努力。

至於需否公開賞罰結果，林文貞相信，政府就評核標準及機制運作會具透明度，若針對個別事件，目前有部門專責審視並公開結果，但公布個人賞罰則未必太適合。

指立會效率升 通過法案增半

新選舉制度後的立法會將於本年底換屆。李家超於訪問提到，過去3年立法會效率提升很多，通過的法案較上屆同期增五成。對於有議員私下反映「左右做人難」，不能太尖銳批評政府，甚至收到提示須減少評論，李家超說，任何意見均要真正「創造價值」，若為個人政治光環便不是真正以本港整體利益為依歸，任何議員、官員或有崗位的愛國者，治港時僅需抱着「什麼對港最好，而非對個人利益最好」理念。