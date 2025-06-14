明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

公僕研「高層責任制」 可罰凍薪 協會盼亦有賞

【明報專訊】現屆政府上任近3年，特首李家超接受傳媒訪問時透露擬設「高層政府官員責任制」，加強政府部門主管和高級公務員領導，特別就重複及嚴重問題找出責任誰屬，結合現有制度提升治理。至於懲處，他說會研究不同方法，「可以懲罰無人工加」。負責的政務司長辦公室昨回覆，特首已指示政務司長領導有關工作，加強部門管理制度及部門主管層的績效問責，正全速推進工作。

香港高級公務員協會主席林文貞表示，暫未獲悉相關資訊，認為日後新機制要有多方面考慮，做到賞罰分明而非「一面倒」，能有助鼓勵公務員士氣，建議當局與公務員團體討論機制內容。

李家超稱懲罰方法多 高級公僕「尊嚴已很重要」

李家超接受《星島日報》訪問稱，公務員聘任制度與政治任命司局長不同，但「責任制」要存在，要求部門主管發揮領導責任，相信若日常管理工作「到位」，「重複或嚴重性問題不應發生」。至於處分會否涵蓋升遷等，他認為懲罰方法有很多，舉例特別是高級公務員，「他個人的尊嚴其實已經很重要」，期望結合現有制度與新制，加強管治。

翻查《公務人員（管理）命令》，現時特首倘覺得有充分因由，可將任何公務人員革職或暫時停職，或採取認為適宜的其他紀律行動，革職者喪失對退休或其他福利的申索權。

林文貞昨稱，現時公務員工作表現評核制度，已備清晰紀律及賞罰機制處理表現欠佳人員，認為中高層均盡心盡力服務市民，經常廢寢忘餐，作為人事管理應一併考慮，除懲罰表現欠佳者，亦應嘉許表現良好者，鼓勵公務員繼續努力。

至於需否公開賞罰結果，林文貞相信，政府就評核標準及機制運作會具透明度，若針對個別事件，目前有部門專責審視並公開結果，但公布個人賞罰則未必太適合。

指立會效率升 通過法案增半

新選舉制度後的立法會將於本年底換屆。李家超於訪問提到，過去3年立法會效率提升很多，通過的法案較上屆同期增五成。對於有議員私下反映「左右做人難」，不能太尖銳批評政府，甚至收到提示須減少評論，李家超說，任何意見均要真正「創造價值」，若為個人政治光環便不是真正以本港整體利益為依歸，任何議員、官員或有崗位的愛國者，治港時僅需抱着「什麼對港最好，而非對個人利益最好」理念。

相關字詞﹕立法會 公務員守則 公務員 高層政府官員責任制

上 / 下一篇新聞

內部談下架 陳積志：作部門「示範」 申訴報告曾查食水攙瀝青 本研社：問題重現難察
內部談下架 陳積志：作部門「示範」 申訴報告曾查食水攙瀝青 本研社：問題重現難察
各部門無統一刊報告年期 公司註冊處遠至1993
各部門無統一刊報告年期 公司註冊處遠至1993
停路肩穿雨衣駛出 鐵騎士遭貨櫃車撞斃
停路肩穿雨衣駛出 鐵騎士遭貨櫃車撞斃
紅山半島首定罪 兩業主罰款共11萬
紅山半島首定罪 兩業主罰款共11萬
中九繞道擬明年中收費 10元方案難紓加士居道大塞
中九繞道擬明年中收費 10元方案難紓加士居道大塞
赤字億計最嚴重 八號幹線未倡加價
赤字億計最嚴重 八號幹線未倡加價
退役警車非法賽車 8男被捕1控冒警
退役警車非法賽車 8男被捕1控冒警
父殺女案 求助未獲宿舍 母：家庭服務中心間接殺人 曾着事主搬走 「唔好精神虐待我哋」
父殺女案 求助未獲宿舍 母：家庭服務中心間接殺人 曾着事主搬走 「唔好精神虐待我哋」
事主內向少朋友 曾被欺凌解僱
事主內向少朋友 曾被欺凌解僱
東北至南海岸現油污 環保署：已採樣化驗
東北至南海岸現油污 環保署：已採樣化驗
科大獨角獸日逾百初創參展 教授研傳感器盼港鐵應用
科大獨角獸日逾百初創參展 教授研傳感器盼港鐵應用
記事冊有事主血迹 涉箍頸警：或因觸擦傷處
記事冊有事主血迹 涉箍頸警：或因觸擦傷處
篩查檢瘜肉不保腸癌 議員批響應反礙投保 局方：將與業界商 聯會：暫無統一指引
篩查檢瘜肉不保腸癌 議員批響應反礙投保 局方：將與業界商 聯會：暫無統一指引
控處理潛逃者資金 郭鳳儀父8．6再訊續保釋
控處理潛逃者資金 郭鳳儀父8．6再訊續保釋
接國安公署約談6人未被捕 湯家驊：有緘默權
接國安公署約談6人未被捕 湯家驊：有緘默權
今午評估掛3號波 風力料明緩和
今午評估掛3號波 風力料明緩和
稱利融資 韋志成料政府續批地支持 今卸市局帥印 透露下半年發債收購「五街」
稱利融資 韋志成料政府續批地支持 今卸市局帥印 透露下半年發債收購「五街」
建鵝蛋形地標「走數」 難忘任內「唯一」致歉
建鵝蛋形地標「走數」 難忘任內「唯一」致歉
港燈總經理：未獲告知無水密門 信海處發牌未覺不安全
港燈總經理：未獲告知無水密門 信海處發牌未覺不安全
民青局暑期實習計劃 逾400生參加創新高
民青局暑期實習計劃 逾400生參加創新高
述書店掙扎 港漫首獲出版雙年大獎 業界：出版量減一兩成 選題「嚴謹」避政治
述書店掙扎 港漫首獲出版雙年大獎 業界：出版量減一兩成 選題「嚴謹」避政治
嶺大生校董選舉DQ覆核 校方：學生選舉應更嚴
嶺大生校董選舉DQ覆核 校方：學生選舉應更嚴
青馬大橋5車「串燒」 車疊車3傷
青馬大橋5車「串燒」 車疊車3傷
認套丁七旬翁疑患癌 判刑押後等報告
認套丁七旬翁疑患癌 判刑押後等報告
九市速遞：AI產業指數 粵跑贏9省市 長三角協同優勢顯著 珠三角競爭力居次
九市速遞：AI產業指數 粵跑贏9省市 長三角協同優勢顯著 珠三角競爭力居次
九市速遞：南沙赴港旅遊展 推介三大文旅線
九市速遞：南沙赴港旅遊展 推介三大文旅線
九市速遞：「灣區青年技能π行動」 職訓局伙深圳推深度學習
九市速遞：「灣區青年技能π行動」 職訓局伙深圳推深度學習
灣區手記：艾灸機器人 ／文：尚東美
灣區手記：艾灸機器人 ／文：尚東美
【Emily】港首躋「穆斯林友善旅遊地」三甲 昂坪360會展獲「點名」 旅發局：群力推動成果
【Emily】港首躋「穆斯林友善旅遊地」三甲 昂坪360會展獲「點名」 旅發局：群力推動成果
【Emily】勞工處長陳穎韶升任教局常秘
【Emily】勞工處長陳穎韶升任教局常秘
【Emily】公營街市檔裝八達通 免3年轉帳費
【Emily】公營街市檔裝八達通 免3年轉帳費
【Emily】中華文化節開幕 現代舞詩劇憶東坡
【Emily】中華文化節開幕 現代舞詩劇憶東坡
【Emily】港台同廣州台合製抗戰80年節目
【Emily】港台同廣州台合製抗戰80年節目