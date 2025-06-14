篩查檢瘜肉不保腸癌 議員批響應反礙投保 局方：將與業界商 聯會：暫無統一指引

立法會衛生事務委員會昨討論推出一年半的慢病共治計劃最新進展，立法會飲食界議員張宇人稱，參加政府大腸癌篩查發現體內有數粒瘜肉，買保險時被告知因而不保大腸癌，形容「離晒譜」，憂慮當局推出愈來愈多篩查，市民參加以預防疾病，結果買保險時許多疾病都不受保，此類計劃最終未能令市民受益。

陳健波：確診三高再投保 範圍會受限

保險界議員陳健波表示，確診「三高」後再投保，保障範圍會受限，並提及不少市民不知道或忘記申報此前的健康情况，生病後因未披露信息而保單作廢，曾收到許多此類投訴，冀政府能與保險業溝通，並提醒公眾投保時需披露參加慢病共治等篩查結果等。

李夏茵回應稱，規管私營醫療收費透明度方面，政府與保險業界有協商平台，將和保險業界討論有關議題，參加篩查計劃、有意識保護自身健康的人，保險風險及患病機率皆較「無做任何篩查、突然間有一日發病」的人低，後者獲賠付保費亦有可能更高。

驗出水囊不保乳腺癌 市民嘆投保勿先驗

張宇人的情况並非個別個案，50歲陳女士曾透過檢查驗出乳房有水囊，去年購買自願醫保時披露後，保障範圍不包括乳腺癌，她去年底再檢查時已無水囊，但已決定停買醫保，嘆買保險「就唔好check（檢查）身體」。

陳健波向本報解釋，購買保險時需披露過往健康資料，包括曾參加政府資助篩查計劃及其他檢查，保險公司會參考投保人年齡、檢查結果嚴重程度、治療計劃等因素決定保障內容。陳續稱，政府難限制醫保價格，但相信當局會和業界就信息透明度溝通，如需合理向消費者解釋最終保障範圍的參考因素和標準，且有關因素需合理、透明。

香港保險業聯會行政總監劉佩玲回應本報稱，現時業界沒針對政府資助的健康篩查計劃有統一指引，投保人需誠實披露信息，各保險公司會根據核保準則確定保單細節，包括是否增加保費、不保具體疾病或不做任何改變，又解釋各公司根據核保經驗、「再保險」條約等制訂核保準則，故各公司準則不一。劉又說，保險業界樂意與政府保持溝通。