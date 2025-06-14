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港聞

港聞二

記事冊有事主血迹 涉箍頸警：或因觸擦傷處

【明報專訊】65歲的士司機被捕時疑遭警員箍頸，癱瘓近一個月後不治，死因庭昨繼續研訊。涉事警員供稱，他曾提及對事主做的動作是「箍頸」，但後來認為自己沒有「箍」，所以改稱只是接觸到事主頸部。警員又解釋，他的警員記事冊上沾有事主血迹，可能是因為他在觸及事主的傷口後，再接觸記事冊。另救護員則稱，事主被送上救護車後仍清醒。

事主陳輝旺2012年11月11日在西隧收費亭與乘客爭執後被捕，同年12月12日離世。代表家屬的資深大律師蘇朗年問，為何涉事警員林偉榮的警員記事冊上會沾有事主的血迹；林指事主與乘客爭執時跌倒，手肘擦損，而他制服事主時主要控制其手肘，或因此手上沾有事主的血，他其後觸碰警員記事冊，便留有血迹。蘇朗年指出，林對事主發脾氣；林否認，自言很冷靜。

林又說，他試圖把事主「攬」上警車時，右手意外觸及事主的下巴與喉核間的位置，而這是危險動作，所以他立即鬆手。林說，他的慣用手是右手，但當時只能用左手發力，也需微微​​「秤」起事主。陪審員問，事主被「秤」起的身體重量是否少於一半；林回應指「再少啲」，又稱他使用的力量低於50%，而事主掙扎令他「誤觸事主頸部」。

改稱「掂」因沒用慣用手

另有陪審員關注，為何林在警員記事冊及2018年的聆訊，都用「箍頸」來形容自己的動作，但現時又改稱只是「掂」到事主的頸；林解釋，他反覆觀看事發時的閉路電視片段及自行拍攝模擬片段，「自己都想睇下咩原因」，最終發現他是用左手發力，而不是用右手「箍」事主上車，所以改稱「掂」。

死因研訊主任其後讀出救護員梁志輝的書面供辭，梁指事主情緒激動，起初拒登上救護車；梁沒留意事主在警車附近發生何事。供辭又稱，後來事主被帶上救護車，但梁不記得有否檢查事主頸部或他是否有說頸痛。梁在庭上供稱，事主在救護車上對答自如，表示患心臟病和高血壓。聆訊周一（16日）再續。

【案件編號：CCDI 477/13】

（死因研訊）

相關字詞﹕林偉榮 警員 箍頸 死因研訊 陳輝旺 的士司機

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