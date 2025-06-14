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科大獨角獸日逾百初創參展 教授研傳感器盼港鐵應用

【明報專訊】香港科技大學昨舉辦第三屆「獨角獸日」，超過100間科大培育的初創公司參與展覽，包括有科大教授參與的傳感器研發項目，以提升檢測路軌效能為目標，期望日後有機會在香港應用。

活動由科技大學舉辦，科大稱有逾千名投資者、行業領袖、政府代表及多國領事出席，包括創新科技署長李國彬及港交所行政總裁陳翊庭，並見證科大與不同機構簽署合作備忘錄，當中包括與藥廠阿斯利康合作，層面涉及代謝相關疾病、癌症及罕見病的醫療人工智能應用及治療策略合作。另外，科大亦與長三角國家技術創新中心簽署協議，為初創公司在長三角區域提供所需的資源。

伙拍藥廠 葉玉如：有力辦醫學院

科技大學校長葉玉如表示，相關合作證明科大有能力建立香港第三間醫學院，她亦提及科大畢業生和教員先後創立逾1800間仍活躍的初創公司，包括10間成立不足10年、估值逾10億美元的「獨角獸」企業，以及17間成功退場的公司，即代表成功上市或獲得併購。

參與活動的初創公司涉不同研究項目，包括由科大全資擁有的智能晶片與系統研發中心（ACCESS）。中心展出多個研究項目，例如28nm商業化實驗晶片「AC-Transformer」。團隊稱，晶片相對市面上同類產品的效能更佳，而且價錢最多可便宜約三分之二。

同樣參展的「無花果實驗室」則集中研發傳感器系統，正開發「無線無源鐵軌振動監測系統」。項目負責人、科大機械及航空航天工程學系副教授楊征保解釋，傳感器透過收集列車經過路軌時產生的振動，檢測路軌狀况，期望系統有助提升檢測路軌效能。他提及每個傳感器的造價約200元，有助降低維修成本，該系統現時正在成都的運煤鐵路測試，期望日後與港鐵探討合作機會。

藉人面識別分析體質推薦茶飲

除人工智能產品之外，亦有初創公司展出與日常生活相關的產品。有售賣養生茶飲的初創公司利用人面識別技術，稱可透過分析用家的膚質、心跳、血壓，推薦適合用家體質的茶飲；亦有奢侈品鑑定團隊稱利用人工智能技術，通過圖像辨識提供鑑定報告，鑑定手袋、球鞋、遊戲卡等物品的真偽。

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