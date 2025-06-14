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港聞

港聞二

東北至南海岸現油污 環保署：已採樣化驗

【明報專訊】本港多區沿岸發現疑似油污，漁護署證實周二（10日）於東平洲、大浪西灣及鹹田灣發現油污，已即時清理灘面上的油污或受污染海岸的垃圾。有行山人士周三（11日）在社交媒體發文，指綜合網民提供資料發現油污地點遍及多區，包括吉澳、鴨洲、東平洲、赤洲、大浪東灣、鹹田灣、西灣、橫洲、伙頭墳洲、南北果洲、銀線灣，港島南區的赤柱和石澳也有，即涵蓋本港由東北至南面的海岸線。環保署表示已採樣送交政府化驗所分析。

鑑於受影響地點現時風浪較大，漁護署稱會在天氣轉為穩定及情况許可下，安排清潔承辦商繼續清理岩石上的油污，並會繼續監察情况，適時採取跟進行動。

有行山人士周一（9日）在社交媒體發文稱，有網民通知東平洲、大浪西灣、鹹田灣出現疑似油污，大至半隻手掌，小至直徑僅數毫米。該名行山人士周日（8日）曾到東平洲，發現多處有油污，主要在島的西岸，包括「龍落水」，是綑邊遊途經路線。事隔兩日，該名行山人士11日再發文，指綜合網民提供資料發現油污地點遍及多區，由本港東北至南面海岸線都有。

5月保護區現油污

當局稱已清理

本報向多個部門查詢，漁護署稱5月底曾在東平洲海岸公園阿爺灣及阿媽灣，以及鶴咀海岸保護區發現小量油污並已清理，環保署則在收到查詢後已即時聯絡漁護署和海事處，並在周二派員前往大浪西灣及鹹田灣視察，其間在兩處沙灘岸邊發現小量細小油狀物質，並已送檢。該署同時向漁護署和海事處了解東平洲情况，得悉在更樓石及龍落水石面位置發現油狀物質。

海事處表示於上月曾接報指西貢銀線灣海面發現油污，已派員巡查及清理。該處早前曾派員到東平洲、大浪西灣及鹹田灣的水域視察，海面上無發現油污，該處會按實際情况安排人員巡查其他查詢所述的水域，如發現海面上有油污會盡快清理。

明報記者 馬耀森

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