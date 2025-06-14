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港聞

港聞二

父殺女案 求助未獲宿舍 母：家庭服務中心間接殺人 曾着事主搬走 「唔好精神虐待我哋」

【明報專訊】七旬男保安疑不堪遭患精神病數年的女兒肢體虐待及騷擾睡眠，2022年3月某日在家中徒手扼斃對方，因而被控謀殺，案件昨在高院續審。據控方讀出事主母親的供辭，案發前一天她着事主「唔好精神虐待我哋」，「有番啲人性」，又建議事主找地方搬走，租金可由她和長子支付。另外，事主母親在庭上主動提及，曾向一所家庭服務中心求助，但輪候4年後，事主仍不獲分配宿舍，直指中心「間接殺人」，法官聞言後着她「停止這樣」。

控方昨傳召被告前妻、事主生母羅仕英作供，並讀出其兩份書面供辭，當中觸及事主陳杏詩的個人背景（見另稿）、家庭關係及案發前後的事情等。

羅仕英在供辭提及，2017至18年跟被告陳桂生（70歲，保安員）辦理離婚後，繼續與被告和事主同住涉案旺角海富苑單位，她和被告會因瑣碎事跟事主口角，其中在2018年2月，她跟事主爭執期間，事主自行報警，最終事主被轉介到精神科覆診。羅稱曾就事主帶回家的藥物詢問，但對方「唔肯講」，因此再沒了解。

任職兼職夜更保安的羅仕英稱，2022年3月6日清晨下班回家後，曾着早前弄傷中指的被告「你手痛唔好拖地」，被告回應謂：「唔拖啦咁我掃吓，你哋都唔掃地嘅。」此時事主稱：「死人陳桂生、唔好整唔好拖唔好掃地，唔准。」之後羅對被告說：「你落街啦，唔好嘈啦。」

稱會同女打交 被告更容忍

羅續稱同日稍後，羅向事主表示：「你身上啲血肉都係你老竇畀你嘅，你不但無孝順佢，我夠憎你老竇，我都冇咁對佢……點解你做女咁樣對你老竇……你唔返工冇所謂，我養你囉，但係你就唔好管制我哋，唔好精神虐待我哋，唔好郁吓又打人。」她又指事主「不分尊卑」。

當時事主回應稱，「我鍾意啊，吹呀？」羅聞言後提議事主找地方搬走，租金可由羅和長子支付，之後羅和事主各自返房。羅稱，她同日下午睡醒及出門上班，當時事主不在家；至翌日清晨約6時上班期間，收到被告來電並稱「我殺死咗你個女亞詩」，理由是事主不讓他如廁，羅遂回家了解事件。控方讀出供辭期間，羅至少兩度拭淚。

申分戶遭拒 指房署有責

羅仕英在庭上供稱，3人居於同一單位「係困難」，同時透露被告並非只居於涉案單位。羅另提到，曾目睹被告和事主「鬥打」，其中一次被告打事主的手，使事主「瘀到好犀利」，但羅也會跟事主「打交」，形容被告比自己更能容忍事主。

作供期間，羅仕英提及曾向房署提出與事主分戶被拒，她亦有向一所家庭服務中心求助，但輪候4年女兒仍不獲分配宿舍。羅稱「房署同家庭服務中心要負責」，又指該中心「間接殺人」。法官胡雅文着羅「停止這樣」，應聆聽律師提問及直接回答。聆訊周一（16日）續。

【案件編號：HCCC267/23】

相關字詞﹕謀殺罪 高等法院 倫常命案

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