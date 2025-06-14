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港聞二

退役警車非法賽車 8男被捕1控冒警

【明報專訊】8男涉於上月凌晨在荃灣與九龍灣之間非法賽車，涉案8車有一輛為退役警車，車身貼有類似警車標記，車頭亦有紅藍閃燈，惟型號與現役警車不符。警方調查後前日拘捕8名涉案司機及車主，涉嫌非法賽車及「沒有第三者保險而使用車輛」，其中駕駛退役警車的29歲男子另涉冒警及使用偽造文件，被控4罪，今日提堂。據了解，該名被捕人報稱任職測量師。

警方昨日交代案情稱，留意到傳媒報道及網上影片顯示上月17日凌晨有8輛私家車由荃灣出發，經荃灣道、呈祥道、龍祥道、觀塘道高速行駛，8分鐘內駛到九龍灣，短暫停留後原路高速折返，初步評估涉案車輛時速超過120公里，遠超有關路段70公里時速限制。其中一輛車頂有類似警車的紅藍色閃燈，車身顏色及標貼似警車，但型號與現役警車不同。

警方調查後，前日拘捕6名本地男子及兩名持香港身分證的非華裔男子，他們介乎19至30歲，全為涉案男車主及司機。8人涉嫌非法賽車及「沒有第三者保險而使用車輛」，昨被扣查。當中29歲本地男子相信屬退役警車車主及司機，另涉冒警及使用偽造文件，今日在觀塘裁判法院提堂。

東九龍總區重案組總督察蘇志兵指出，政府部門處理退役車輛有既定程序及合約條款，一般而言，退役車輛出售後不可再次登記在路面使用，警方會繼續調查涉案人如何獲得該車、是否涉及其他罪行。蘇提醒，任何人推廣及參與非法賽車，最高可判監12個月，首次定罪者可被取消駕駛資格12個月。

機電署：退役政府車售回收公司

機電工程署回覆查詢稱，該署為政府部門提供與車輛相關的工程服務及技術支援，包括協助部門處理退役車輛。署方按照政府物料供應及採購規例及相關指引，以招標形式出售退役政府車輛予汽車回收公司，出售前該署會移除車身的政府部門標誌；合約條款亦訂明警察退役車輛不可在香港再登記領牌於道路使用。

相關字詞﹕非法賽車

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