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港聞二

赤字億計最嚴重 八號幹線未倡加價

【明報專訊】政府建議蝕逾千萬的香港仔隧道及城門隧道加價，2024/25年度蝕2億元、屬政府收費隧道赤字最嚴重的八號幹線，當局則未建議加價。實政圓桌立法會議員田北辰認為，若政府以「用者自付、收回成本」為原則建議香港仔隧道及城隧加價，八號幹線無理由完全不加，批評當局是次加幅「為做而做」、 「隔靴搔癢」，未能針對處理最嚴重的赤字問題。

運輸及物流局於立法會文件解釋，赤字之外要兼顧交通需要，八號幹線倘加價，車流或轉往獅子山隧道和大老山隧道，局方盼先收集更多數據再決定。

運輸及物流局：倘加價 獅隧大隧恐更忙

八號幹線途經長沙灣和青衣，連接大嶼山與沙田，當中九龍段包括現時收費8元的青沙管制區，即尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道，收費2008年起無調整。

田北辰認為，八號幹線蝕2億元毋須加價、香港仔隧道僅蝕1800萬元卻要加價是不合理，相信若八號幹線加價數元，政府至少可收回數千萬元，重申政府應貫徹政策原則。

局方解釋，若純粹考慮收回成本，八號幹線收費理應上調，但加價後或令駕駛者轉用獅隧和大隧，加劇兩者本已相當繁忙的交通；又指大欖隧道上月底下調收費，預期新界南北交通狀况和分佈將改變，而未來沙田T4主幹路亦會「理順」沙田和九龍之間的交通。

局方未有完全否定八號幹線未來加價，稱需先收集數據再小心評估其「合適收費方案」，完成研究前建議維持現有安排。

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