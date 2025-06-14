中九繞道擬明年中收費 10元方案難紓加士居道大塞

「中九龍繞道」由年底通車、連接油麻地及九龍灣的油麻地段，以及明年中通車的九龍灣段、即包括T2主幹路及茶果嶺隧道組成，屬六號幹線一部分。運物局文件稱，整段繞道建造費約580億元，營運開支每年約3億元，加上繞道可令行車時間大減，認為有理據基於「用者自付」原則研究繞道徵收合適費用。文件又稱，用繞道可節省至少14元燃料費。

當局評估繞道在3個收費情景下的主要替代路線車流（見表）。繞道若免費，分流效果最佳，龍翔道及亞皆老街繁忙時間行車量／容車量比率可減到「小於1」，即由塞車變為可應付車流，加士居道天橋雖仍塞車但有改善。不過局方稱，免費方案將令繞道使用率飽和，且未做到用者自付，做法不可取。

17元方案可收回成本，預計每年收入約3.17億元，但局方不建議，稱方案未能充分發揮容車量，且多條現有主要道路仍擠塞。至於10元方案，每年收入料約2.57億元，未能完全收回成本，但局方稱相信方案能預留適量容車量應付未來增長，並預計可分流約19%九龍東西方向交通。

六號幹線通車 再分析將隧收費否

有意見質疑中環灣仔繞道功能與中九龍繞道相若，為何後者現需收費但前者免費。局方昨日解釋，若中環灣仔繞道收費，告士打道擠塞會惡化，需審慎評估。至於現時免費的將軍澳隧道及將藍隧道，局方亦預告於整條六號幹線通車後，再分析應否收費。

九龍東立法會議員、工聯會鄧家彪認為，市民無預期中九龍繞道收費，現要收費不合理，而據他了解實際上即使收費每年也要逾千萬成本，期望當局探討倘不免費也調低收費至8元，吸引更多駕駛者用，加強分流。民建聯陳恒鑌同稱期盼減低收費，認為10元「雙位數」仍有心理關口，或減使用繞道誘因，影響分流。

實政圓桌田北辰稱，明白當局要同時兼顧收回成本及分流，認為10元方案合理，較能平衡各方面。

龍翔道重鋪期間 李耀培盼繞道免費

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培預計繞道通車後，過海往紅磡車流才會用加士居道天橋，往九龍東會用繞道，相信已有一定分流效果，但若繞道免費效果當然更佳。李又說，留意到路政署稱繞道通車後會封龍翔道重鋪，盼屆時可有免費安排，否則駕駛者或被迫使用繞道。

另外，局方提出城門隧道及香港仔隧道由現時5元加至8元，稱香港仔隧道若不加價，赤字將由2024/25年度1800萬元擴至2027/28年度3500萬元，城隧則預計持續每年虧蝕5200萬元。局方預計兩者加價後可轉虧為盈，對替代路線交通影響輕微。

城隧香港仔隧道倘8元 料虧轉盈

當局目標今個立法年度提交相關附屬法例，預計香港仔隧道及城門隧道的新收費可於立法完成審議後一個月內實施；中九龍繞道則爭取在明年中全線開通後收費。