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港聞

港聞二

停路肩穿雨衣駛出 鐵騎士遭貨櫃車撞斃

【明報專訊】青衣青沙公路昨晨發生致命車禍。一名23歲青年駕駛「綿羊仔」電單車上班途中，駛近南灣隧道避雨，穿上雨衣後從路肩駛出時，被貨櫃車撞倒捲入車底，當場死亡。貨櫃車司機涉嫌危駕致死被捕。

昨晨8時許，一輛貨櫃車沿青沙公路往九龍方向行駛，駛至距南灣隧道入口約300米，與一輛電單車相撞，貨櫃車再與一輛私家車碰撞。電單車司機頭部及雙腳重傷，昏迷倒地，到場救援人員證實23歲何姓鐵騎士當場身亡。

警方經初步調查，涉事66歲黃姓貨櫃車司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，帶署扣查。案件由新界南總區交通部特別意外調查隊跟進。

事發後電單車司機的母親、胞兄及女友接獲警方通知趕到現場，母親與女友認屍時情緒激動，需要旁人安慰。死者兄長稱，胞弟與女友居於屯門，他考獲電單車牌約1.5年，在紅磡一銀行工作近兩年，每日習慣駕電單車上班，事發時正下大雨，詎料途中出事。

現場消息稱，事發前電單車原停在橋底路肩，懷疑司機穿著雨衣後駛出慢線，駛至的貨櫃車急扭右軚閃避，電單車繼續切出中線，被貨櫃車撞倒推行，鐵騎士捲入車底拖行約100米，貨櫃車再與快線的私家車相撞，電單車夾在貨櫃拖頭前，鐵騎士則倒臥貨櫃車與私家車之間。

私家車男乘客表示，貨櫃車突從中線衝向快線，私家車收掣不及，左邊車頭被貨櫃車右車尾撞及，事後停車發現電單車司機倒臥在車前方路邊、已無反應。

相關字詞﹕貨櫃車 電單車 危險駕駛導致他人死亡 青沙公路 交通意外

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