各部門無統一刊報告年期 公司註冊處遠至1993

卜約翰：難理解公署做什麼榜樣

港大社科學院前院長卜約翰表示，難以理解申訴專員嘗試為其他政府部門做什麼榜樣，「到底是嘗試減少透明度，還是在數碼年代用紙張（索取資料）？無人這樣做事！」他說，若其他部門仿效公署，將是非常壞的先例，影響政府威信及公眾信任。

另外，申訴專員公署將「公開資料政策」下架，並修訂查閱公署資料的流程。過去政策提及，公署接獲索取資料要求時，「會參照（along the lines）政府的《公開資料守則》的基本原則，並按《申訴專員條例》適當地處理」。公署上月19日更新的「查閱公署資料程序」則未再提及《公開資料守則》。

索「公開資料政策」 署方：超可供範圍

記者引用《守則》及新查閱程序，向公署索取公署最新「公開資料政策」，並要求釐清日後公署是否不再按《守則》處理公署的資料申請，公署回覆稱申請「超出可提供訊息的範圍」，並說一直按法例制定的程序處理查閱資料的要求。

公署2023年曾宣布主動調查政府網站及社交網站的檔案管理，當時曾邀請公眾書面提交意見。本報記者引用《守則》索取期間收到的書面意見，公署回應稱，根據《申訴專員條例》，申訴專員及職員處理調查或申訴時需就知悉一切事項保密，故未能提供任何進一步資料。