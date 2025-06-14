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內部談下架 陳積志：作部門「示範」 申訴報告曾查食水攙瀝青 本研社：問題重現難察

【明報專訊】申訴專員公署下架網站上2023年4月前調查資料、新聞稿及年報，並拒絕提供下架報告名單供市民查閱，引起爭議。據本報了解，申訴專員陳積志曾向內部解釋，要為其他政府部門「示範」，面對外界反彈下他向內部重申公署做法正確。本報向公署求證說法，公署無正面回應或否認陳的「示範論」，只說上月已發新聞稿解釋網站更新及查閱資料程序，無其他補充。

申訴署未否認「示範論」 稱已解程序無補充

本報向行政署查詢申訴專員公署於下架事件有否諮詢行政署，行政署着記者參考特首李家超上月底回應。至於有否指引給其他部門報告或資料供公眾查閱時限，行政署稱不屬行政署或政府檔案處的範疇。

最少231份下架 食環地政「常客」

本報翻查網頁紀錄及公署年報，發現最少231份2013年起公布的報告遭下架。公署拒公開下架文件目錄，本報統計下架文件，以報告主題及所涉部門分類，顯示食環署、地政總署、運輸署、房署為受查「常客」，報告主要涉及房屋、土地、衛生等民生議題。

按主題歸類，22份報告與新冠疫情有關，當中逾九成屬投訴個案，包括檢疫安排混亂、行政服務延誤等，以及部門未提供疫情相關資料，例如保安局不提供社區隔離設施入住數據。17份報告涉及公屋、居屋與過渡屋，例如房署跟進違規改動單位的機制。其他熱門主題包括公屋、違契或非法佔地、交通、醫療、教育等（見表1）。以政府部門計算，食環署居榜首，涉及31份報告，其次為涉27份的地政總署，以及涉22份的運輸署（見表2）。

按主題22份涉疫情最多 其次公營房屋17

亦有9份報告涉及反修例運動，題目包括食環署、地政及路政署清理「連儂牆」效率，警務處拒絕披露參與行動的警員姓名及編號、催淚彈成分及牌子等。有3份報告涉及查車牌，公署2020年主動調查並建議運輸署收緊查冊以保障私隱，隨後兩次處理傳媒就查車牌的投訴。

另外，最少59份報告涉及《公開資料守則》個案，包括2014年公署主動調查本港公開資料制度，其餘為公眾投訴，例如選舉事務處未提供選民登記數字、康文署拒絕提供驗樹報告、紀律部隊未提供人員接受利益數字等。

有申訴公署曾處理的議題近年再現。近日皇后山邨食水出現瀝青黑點，而公署2020年曾發表水務署處理將軍澳某屋苑食水攙瀝青的調查報告，當中詳列該署跟進工作及時間線，並促日後提供詳細安全標準資料，例如瀝青在熱水中的化學物釋出量，以助釋除疑慮。

本土研究社早前整理並公開下架報告名單。研究員黃肇鴻向本報稱，不少結構性議題除公署外「不多人敢碰」，例如霸佔官地、僭建等，這些問題至今尚存。他說，報告釐清部門權責，亦要求部門提交政策來源等內部資料，以「認可殯葬區」為例，報告列出1980年代的政策設計、檢討及演變過程，為公共研究者整理本來零碎的資訊。

彭鴻昌：公眾或疑惑建議落實否

黃肇鴻又說，報告指出過去錯誤並示範良好管治，具教育功能，但下架後「若他日問題重現，市民可能較難察覺」。他認為公署現時就市民申請查閱施加手續及限制，例如查閱者被派版權警告，「以往一直網上公開，為何突然講版權？」或令人憂慮傳閱後果，影響資訊流通。

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，報告下架理應無阻公署職能，市民亦可申請查閱。他相信疫情時部門已盡快處理公署建議，惟對想了解部門有否改善的市民，現時查閱程序較不便。他又說，公眾或對公署建議是否已落實感到疑惑，公署應標明建議落實情况。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕下架 公開資料 申訴專員公署 申訴專員

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