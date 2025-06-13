食肆輸勞炒本地工 孫玉菡：加強巡查

孫玉菡稱，輸入勞工對本港人手不足情况有幫助，亦有必要性，補充勞工優化計劃有確保本地工人優先就業的前設。他說留意到近來大眾關心飲食業輸入外勞情况，也留意到坊間有僱主聘用外勞後解僱本地員工的說法，強調計劃不容許這種做法。

孫續說，當局已設立投訴專線（21506363），如工會或工友發現相關情况，可致電實名舉報；當局亦會加強巡查，特別是飲食業，確保僱主輸入外勞後，公司人手仍符合1：2的外勞與本地員工比例。他表示，如證實僱主違規，當局會考慮行政制裁，包括取消已批出的外勞名額、取消僱主申請資格一段時間等。他透露，雖然專線設立不久，但當局已收到一些個案，將嚴肅跟進。

勞處收景樂百人求助 涉900萬

本地連鎖餐飲集團景樂集團近日疑結業，孫玉菡稱約100名員工已到勞工處登記求助，涉款約900萬元，涉及欠薪、遣散費等，當局會協助受影響員工，用破欠基金應對。