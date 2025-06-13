3美容院用冒牌儀器 海關「放蛇」拘4人

海關根據舉報並經調查及商標持有人協助下，前日採取行動，派關員喬裝顧客，突擊搜查荔枝角、旺角及尖沙嘴3間美容院，檢獲3部冒牌美容瘦身儀器，市值約18萬元，拘捕兩名女負責人及兩名女職員，介乎27至56歲。4人獲准保釋候查。

儀器較正貨平數十萬

療程便宜三成

海關表示，檢獲冒牌美容儀器屬同一商標，外觀、功能及價錢與正牌貨有若干差異。正牌儀器的機背扶手微彎，機身註冊商標印刷較清晰自然，冒牌機背的扶手則呈直角狀，商標印刷較粗糙，個別更缺少商標，細節較粗疏。

相關儀器正貨售價每台介乎60萬至100萬元，冒牌儀器則約6萬元。由於療程涉及利用射頻及超聲波直接進入皮膚深層做療程，若遇上無安全認證的冒牌儀器，有可能導致皮膚紅腫或過敏。

涉案3間美容院屬個體經營，規模較小，沒有關聯，顧客主要是本港居民，療程收費介乎400至600元，較坊間同類療程便宜約三成。涉事美容院利用社交平台宣傳，個別店舖相當警覺，在社交平台或顧客查詢時，只會透露美容院所在地區，待顧客繳付訂金確認服務後才透露確實地址。

海關相信受影響顧客不太多，呼籲市民光顧信譽良好店舖或美容院，若對療程儀器真偽有懷疑，應向商標持有人或代理查詢，亦可瀏覽他們的網頁，查核購買正牌儀器的美容院清單。