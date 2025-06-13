明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

國安法5周年開專題展 鄧炳強：累計326人被捕

【明報專訊】《港區國安法》實施近5年，香港歷史博物館國家安全展覽廳推出專題展覽，昨起開放公眾參觀。保安局長鄧炳強表示，截至本月1日，共326人涉及危害國安案件被捕，165人已被定罪，而警方國安處熱線共接獲逾92萬條舉報信息。他稱，香港過去一段長時間在國安方面「不設防」，境外勢力不斷「煽風點火」，甚至提供資源破壞社會安寧，嚴重威脅特區政府管治，必須緊記「亂象」是「香港歷史上永遠抹不去的傷疤」。

「由反國教到黑暴

境外勢力不斷煽風點火」

專題展覽入口以「時光隧道」方式，展示2014「非法佔中」、2016年「旺角暴亂」及2019年「修例風波」相片，並附以「不能忘，未結束」字眼，另有展板介紹《港區國安法》及「總體國家安全觀」。展覽同時輯錄報章截圖稱市民大眾支持國安法律，引述「國安法『定海神針』」及「各行各業受惠」等句子。國家安全展覽廳負責人張建光昨稱，展覽花約3個月籌備，期望每日有3000至5000參觀人次。

出席開幕典禮的鄧炳強致辭提到，由2012年「反國教」到2019年「黑暴」，境外勢力不斷「煽風點火」；敵對勢力至今仍死心不息，不斷找機會危害國家和特區安全，要時刻警惕相關風險，包括通過抹黑和「制裁」妄圖危害國安、潛逃海外反中亂港分子繼續從事危害國安活動等。他認為國家安全得來不易，特區政府會繼續「用好法律」，緊守維護國安的重責，亦需全體市民支持。

同場林定國籲勿忘歷史

同場的律政司長林定國表示，敵對國家和勢力企圖不斷打壓國家發展，形容本港在一國兩制下是國內最自由開放之處，「自然成為攻擊的目標」，舉例有國家企圖通過非法制裁手段和威脅，干擾國安案件的司法程序，又對本港實施「非法關稅」，本港不能「視而不見、聽而不聞」。

林定國重申不能忘記歷史，稱「修例風波」令國安受嚴重威脅，社會感到切膚之痛，要時刻提醒自己不可讓歷史重演。

上 / 下一篇新聞

九龍灣綠置居首期最低5.75萬 最大466呎最細193呎 連續兩年向隅者多一抽籤號碼
九龍灣綠置居首期最低5.75萬 最大466呎最細193呎 連續兩年向隅者多一抽籤號碼
綠置居市值折扣同減 3苑貨尾呎價高於首售
綠置居市值折扣同減 3苑貨尾呎價高於首售
公屋編配少估算3.6% 房署指精進工程延誤
公屋編配少估算3.6% 房署指精進工程延誤
掐斃精神病女控謀殺 父：長年受虐 當天被阻小便「最後稻草」 控方拒納認誤殺
掐斃精神病女控謀殺 父：長年受虐 當天被阻小便「最後稻草」 控方拒納認誤殺
中九繞道3收費方案 免費恐塞17元或低用量
中九繞道3收費方案 免費恐塞17元或低用量
街馬11．23跑中九繞道 通車前夕「可一不可再」
街馬11．23跑中九繞道 通車前夕「可一不可再」
港足啟德首戰未「滿座」 足總：扣除主客分隔區包廂即已滿
港足啟德首戰未「滿座」 足總：扣除主客分隔區包廂即已滿
聽障者赴平機 求促無綫恢復動畫字幕 舉自身經歷從電視學溝通 看不懂礙融入社會
聽障者赴平機 求促無綫恢復動畫字幕 舉自身經歷從電視學溝通 看不懂礙融入社會
消息：社區藥房不限於NGO
消息：社區藥房不限於NGO
揚威大賽港鋼琴家：港藝術配套亞洲最好
揚威大賽港鋼琴家：港藝術配套亞洲最好
船廠申呈供辭示港燈證供矛盾 官不滿當天沒盤問
船廠申呈供辭示港燈證供矛盾 官不滿當天沒盤問
銅鑼灣地舖失火 濃煙罩街
銅鑼灣地舖失火 濃煙罩街
社民連掛黑布籌款 4人罰款 官：橫額雖無字 意見表達明顯
社民連掛黑布籌款 4人罰款 官：橫額雖無字 意見表達明顯
青年涉發煽動帖文 控方：或增控罪
青年涉發煽動帖文 控方：或增控罪
再犯偷竊 滕毅康認罪 官：不宜罰款 押後判刑
再犯偷竊 滕毅康認罪 官：不宜罰款 押後判刑
曾認箍頸 警：當年英文差誤解提問 家屬方：2018年自言非法武力 警：今次先係答案
曾認箍頸 警：當年英文差誤解提問 家屬方：2018年自言非法武力 警：今次先係答案
3美容院用冒牌儀器 海關「放蛇」拘4人
3美容院用冒牌儀器 海關「放蛇」拘4人
食肆輸勞炒本地工 孫玉菡：加強巡查
食肆輸勞炒本地工 孫玉菡：加強巡查
患長期病七旬翁 按摩店休息猝逝
患長期病七旬翁 按摩店休息猝逝
潮行GBA：東瞧西瞧登南樵
潮行GBA：東瞧西瞧登南樵
灣區手記：國標車門 ／文：尚東美
灣區手記：國標車門 ／文：尚東美
【Emily】東方神鹿王軍霞成「新香港人」
【Emily】東方神鹿王軍霞成「新香港人」
【Emily】冒險樂園fb 除名「美國」
【Emily】冒險樂園fb 除名「美國」
【Emily】文武廟拜神 歐陽萬成求good show
【Emily】文武廟拜神 歐陽萬成求good show
【Emily】港鐵續增逾百部通風降溫設備
【Emily】港鐵續增逾百部通風降溫設備
【Emily】回收17.9噸衣物 Redress辦「分類馬拉松」
【Emily】回收17.9噸衣物 Redress辦「分類馬拉松」