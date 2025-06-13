國安法5周年開專題展 鄧炳強：累計326人被捕

「由反國教到黑暴

境外勢力不斷煽風點火」

專題展覽入口以「時光隧道」方式，展示2014「非法佔中」、2016年「旺角暴亂」及2019年「修例風波」相片，並附以「不能忘，未結束」字眼，另有展板介紹《港區國安法》及「總體國家安全觀」。展覽同時輯錄報章截圖稱市民大眾支持國安法律，引述「國安法『定海神針』」及「各行各業受惠」等句子。國家安全展覽廳負責人張建光昨稱，展覽花約3個月籌備，期望每日有3000至5000參觀人次。

出席開幕典禮的鄧炳強致辭提到，由2012年「反國教」到2019年「黑暴」，境外勢力不斷「煽風點火」；敵對勢力至今仍死心不息，不斷找機會危害國家和特區安全，要時刻警惕相關風險，包括通過抹黑和「制裁」妄圖危害國安、潛逃海外反中亂港分子繼續從事危害國安活動等。他認為國家安全得來不易，特區政府會繼續「用好法律」，緊守維護國安的重責，亦需全體市民支持。

同場林定國籲勿忘歷史

同場的律政司長林定國表示，敵對國家和勢力企圖不斷打壓國家發展，形容本港在一國兩制下是國內最自由開放之處，「自然成為攻擊的目標」，舉例有國家企圖通過非法制裁手段和威脅，干擾國安案件的司法程序，又對本港實施「非法關稅」，本港不能「視而不見、聽而不聞」。

林定國重申不能忘記歷史，稱「修例風波」令國安受嚴重威脅，社會感到切膚之痛，要時刻提醒自己不可讓歷史重演。