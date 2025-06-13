曾認箍頸 警：當年英文差誤解提問 家屬方：2018年自言非法武力 警：今次先係答案

稱可用警棍 仍選低一層武力

警員林偉榮2006年加入警隊，事發的2012年11月11日晚，所屬衝鋒車小隊負責處理一宗車資糾紛案，報案人為事主陳輝旺（終年65歲）。林表示，當晚事主被警方以毆打罪拘捕，被押上警車的過程中頑強抵抗；根據警方程序手冊，警員可用警棍、前踢及側踢等手法使頑抗者在痛楚下服從，但他選擇用「低一層次武力」，即「秤」事主上警車。他強調「我唔想令佢（事主）痛，呢樣係我對佢嘅看顧」。

家屬方播放事發時閉路電視片段，指林本來右手環繞事主肩膊，隨後右手位置移至事主的頸；林不同意，稱他用右手環繞事主雙肩，從角度而言，右手位置亦會在事主的頸下方。林又指，因為事主掙扎，他意外「掂到」事主的頸，不同意觸碰事主頸並拉起屬危險。

家屬方關注，林於2018年一次聆訊證供中同意他知悉其行為構成傷害、屬於非法武力，以及對事主頸椎一定有危險。家屬方質問林是否打算「改口」；林觀看相關證供的謄本，稱他確認謄本內容，但謄本內容並非他「想答嘅答案」。林說「我今次作供，唔同意係有危險」，並更改他於2018年證供中部分問題的答案（見表）。

認當年未質疑提問不清晰

林偉榮續稱，當年他出於緊張，加上年資尚淺，首次面對外籍大狀以英文提問，他英文不佳，儘管有傳譯員幫忙，他可能集中在大狀的英語問題及錯誤理解問題，2018年證供並非他「心中答案」。在家屬方提問下，林同意當年他沒在庭上提出疑問或指大狀問題不夠清晰。

家屬方：倘無風險為何查傷勢？

家屬方又問，林是否意識他「箍頸」會對事主頸椎造成風險；林稱「我掂到佢頸」、「我唔認為構成風險」。家屬方質疑，既然林自覺無風險，為何事發時又自發檢查事主傷勢。林表示，事主掙扎才令他意外觸摸事主的頸，他問事主有否受傷，整個過程在短時間內發生。家屬方直指林所說與事實不符，林表示不同意。林作供未完，研訊今續。

【案件編號：CCDI 477/13】

明報記者

（死因研訊）