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港聞

港聞二

船廠申呈供辭示港燈證供矛盾 官不滿當天沒盤問

【明報專訊】2012年南丫海難39死，昨展開第28日研訊。港燈前海事經理鄧雲安早前透露，曾向一名財利船廠職員關注水密門問題，職員反稱「海事處批得即係得」。財利一方近日去信死因庭質疑鄧說法不可信，要求呈上額外書面供辭，顯示鄧證供矛盾。裁判官批准申請，但批評財利的法律代表沒當庭盤問鄧，事後始質疑，對研訊各方不公平。

批准申請 轟程序不當

研訊續傳召港燈一方證人。港燈時任大偈（輪機長）方帶勝表示，早在「南丫四號」建船後，已留意到兩艙之間無裝水密門，他以為通道用途是方便出入，不知是否牽涉安全問題，「諗住船結構係咁，我無呢啲知識」。針對海事處驗船程序，方稱數次參與驗船，驗船督察一般會入機房檢查電器，不肯定驗船人員會否踏足舵機房及油箱房。

港燈船長知無水密門 以為設計問題

港燈船長梁鏡輝則稱，他從1999年署任船長職位，2005年晉升船長，曾駕駛「南丫四號」。梁稱早年已發現該船不設水密門，以為是設計問題；由於海事處已檢驗發牌，他無考慮船艙應否密封，亦沒質疑船的安全有問題。

梁提及，港燈主管和同事應知道兩艙之間設置通道，「但你話係唔係合法，我真係答你唔到」。

梁鏡輝提及，曾以船長身分參與海事處年檢，但不記得具體年份和驗船次數。梁表示，驗船督察一般會檢查船的證書和船員牌照，並入機房檢查儀器操作，他未見過驗船督察進入舵機房及油箱房。

庭上另透露，財利船廠日前去信死因裁判官周慧珠。財利一方指出，港燈海事經理鄧雲安本周一供述與不知名財利職員的對話，有別於2013年調查委員會證供（見表），質疑鄧作供不可信。財利申請呈上鄧2013年書面供辭，但不要求重召鄧出庭作供。

周官稱為公平起見，批准財利呈交額外供辭，但強調鄧雲安作供當天研訊各方均積極發問，財利法律團隊無當庭盤問鄧，卻在事後「遙距」提出書面申請，顯然程序不當。周官期望各方以最高標準行事，今次批准申請不應被視為慣例。

翻查資料，財利的法律代表包括資深大律師張天任，張本周一沒出席聆訊。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

（南丫海難）

相關字詞﹕財利船廠 港燈 死因研訊 南丫海難

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