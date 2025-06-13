揚威大賽港鋼琴家：港藝術配套亞洲最好

追求名校未必有用 遇恩師更重要

沈靖韜14歲時赴英留學，先後就讀英國哈羅公學、美國哈佛大學、新英格蘭音樂學院。昨被問到若一直留港會否仍有今天成就，他稱作為音樂家需有豐富想法，到不同地方體驗當地文化，有助提升自己，很難說留港發展或到外地會否有不同成就。沈認為，一味追求海外知名學府未必對自己的發展最有幫助，反而找到與自己「夾」的老師更重要。

回顧多年音樂路，沈靖韜認為童年時在香港的鋼琴培育對其音樂生涯非常重要。他說，香港的藝術環境很好，自己小時候常受不同音樂會及大師班薰陶，接觸到世界級音樂與藝術家，亦認為現時香港藝術文化愈來愈好。沈又分享7至14歲時於演藝學院師承著名鋼琴家黃懿倫，認為黃是全世界數一數二的音樂老師，沒有其栽培難有今天成就，自己現時仍受其音樂思維和結構影響。

沈靖韜補充，各地音樂家都應接觸不同國家的音樂教育。他說，雖然香港有很多高質素的音樂教師，但正學音樂的小朋友亦應到外國體驗文化及音樂風格，方可培養成全面的音樂家。沈說現時香港有愈來愈多獎學金及出國機會予年輕人，認為這些機會增加是好事，有利將各國文化帶回香港。

多體驗外國文化 方可更全面

范克萊本國際鋼琴比賽每4年一屆，在2017年前屆賽事，另一香港鋼琴家張緯晴晉身決賽，最終獲得觀眾大獎。而沈靖韜8月30日將在「港大繆思樂季」登場獨奏，主辦方稱門票6月20日中午開售。