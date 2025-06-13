明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

揚威大賽港鋼琴家：港藝術配套亞洲最好

【明報專訊】香港首位於古典樂四大鋼琴賽之一「范克萊本國際鋼琴比賽」奪金的29歲沈靖韜，昨接受本報及多間傳媒視像訪問，他感謝許多人的關注與支持，非常高興可與各地觀眾分享自己的音樂，同時讓香港在文化地圖上佔一席位。沈又認為香港的藝術配套屬全亞洲最好，香港藝術環境對其音樂發展很重要。

追求名校未必有用 遇恩師更重要

沈靖韜14歲時赴英留學，先後就讀英國哈羅公學、美國哈佛大學、新英格蘭音樂學院。昨被問到若一直留港會否仍有今天成就，他稱作為音樂家需有豐富想法，到不同地方體驗當地文化，有助提升自己，很難說留港發展或到外地會否有不同成就。沈認為，一味追求海外知名學府未必對自己的發展最有幫助，反而找到與自己「夾」的老師更重要。

回顧多年音樂路，沈靖韜認為童年時在香港的鋼琴培育對其音樂生涯非常重要。他說，香港的藝術環境很好，自己小時候常受不同音樂會及大師班薰陶，接觸到世界級音樂與藝術家，亦認為現時香港藝術文化愈來愈好。沈又分享7至14歲時於演藝學院師承著名鋼琴家黃懿倫，認為黃是全世界數一數二的音樂老師，沒有其栽培難有今天成就，自己現時仍受其音樂思維和結構影響。

沈靖韜補充，各地音樂家都應接觸不同國家的音樂教育。他說，雖然香港有很多高質素的音樂教師，但正學音樂的小朋友亦應到外國體驗文化及音樂風格，方可培養成全面的音樂家。沈說現時香港有愈來愈多獎學金及出國機會予年輕人，認為這些機會增加是好事，有利將各國文化帶回香港。

多體驗外國文化 方可更全面

范克萊本國際鋼琴比賽每4年一屆，在2017年前屆賽事，另一香港鋼琴家張緯晴晉身決賽，最終獲得觀眾大獎。而沈靖韜8月30日將在「港大繆思樂季」登場獨奏，主辦方稱門票6月20日中午開售。

相關字詞﹕沈靖韜

上 / 下一篇新聞

九龍灣綠置居首期最低5.75萬 最大466呎最細193呎 連續兩年向隅者多一抽籤號碼
九龍灣綠置居首期最低5.75萬 最大466呎最細193呎 連續兩年向隅者多一抽籤號碼
綠置居市值折扣同減 3苑貨尾呎價高於首售
綠置居市值折扣同減 3苑貨尾呎價高於首售
公屋編配少估算3.6% 房署指精進工程延誤
公屋編配少估算3.6% 房署指精進工程延誤
掐斃精神病女控謀殺 父：長年受虐 當天被阻小便「最後稻草」 控方拒納認誤殺
掐斃精神病女控謀殺 父：長年受虐 當天被阻小便「最後稻草」 控方拒納認誤殺
中九繞道3收費方案 免費恐塞17元或低用量
中九繞道3收費方案 免費恐塞17元或低用量
街馬11．23跑中九繞道 通車前夕「可一不可再」
街馬11．23跑中九繞道 通車前夕「可一不可再」
港足啟德首戰未「滿座」 足總：扣除主客分隔區包廂即已滿
港足啟德首戰未「滿座」 足總：扣除主客分隔區包廂即已滿
聽障者赴平機 求促無綫恢復動畫字幕 舉自身經歷從電視學溝通 看不懂礙融入社會
聽障者赴平機 求促無綫恢復動畫字幕 舉自身經歷從電視學溝通 看不懂礙融入社會
消息：社區藥房不限於NGO
消息：社區藥房不限於NGO
船廠申呈供辭示港燈證供矛盾 官不滿當天沒盤問
船廠申呈供辭示港燈證供矛盾 官不滿當天沒盤問
銅鑼灣地舖失火 濃煙罩街
銅鑼灣地舖失火 濃煙罩街
社民連掛黑布籌款 4人罰款 官：橫額雖無字 意見表達明顯
社民連掛黑布籌款 4人罰款 官：橫額雖無字 意見表達明顯
青年涉發煽動帖文 控方：或增控罪
青年涉發煽動帖文 控方：或增控罪
再犯偷竊 滕毅康認罪 官：不宜罰款 押後判刑
再犯偷竊 滕毅康認罪 官：不宜罰款 押後判刑
曾認箍頸 警：當年英文差誤解提問 家屬方：2018年自言非法武力 警：今次先係答案
曾認箍頸 警：當年英文差誤解提問 家屬方：2018年自言非法武力 警：今次先係答案
國安法5周年開專題展 鄧炳強：累計326人被捕
國安法5周年開專題展 鄧炳強：累計326人被捕
3美容院用冒牌儀器 海關「放蛇」拘4人
3美容院用冒牌儀器 海關「放蛇」拘4人
食肆輸勞炒本地工 孫玉菡：加強巡查
食肆輸勞炒本地工 孫玉菡：加強巡查
患長期病七旬翁 按摩店休息猝逝
患長期病七旬翁 按摩店休息猝逝
潮行GBA：東瞧西瞧登南樵
潮行GBA：東瞧西瞧登南樵
灣區手記：國標車門 ／文：尚東美
灣區手記：國標車門 ／文：尚東美
【Emily】東方神鹿王軍霞成「新香港人」
【Emily】東方神鹿王軍霞成「新香港人」
【Emily】冒險樂園fb 除名「美國」
【Emily】冒險樂園fb 除名「美國」
【Emily】文武廟拜神 歐陽萬成求good show
【Emily】文武廟拜神 歐陽萬成求good show
【Emily】港鐵續增逾百部通風降溫設備
【Emily】港鐵續增逾百部通風降溫設備
【Emily】回收17.9噸衣物 Redress辦「分類馬拉松」
【Emily】回收17.9噸衣物 Redress辦「分類馬拉松」