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港聞二

消息：社區藥房不限於NGO

【明報專訊】政府計劃明年底起分階段推展社區藥房計劃，今年第四季開展招標工作。至於是否容許商業藥房成為社區藥房，政府消息人士稱不會只限於讓非政府機構社區藥房參與，主要取決於是否符合《基層醫療社區藥房指引》，基層醫療署正擬定指引。立法會衛生事務委員會委員陳凱欣認為社區藥房角色重要，惟現行時間表未能配合醫管局縮短配藥期措施，希望當局加快推展步伐。

立法會衛生事務委員會今日將討論社區藥房計劃。按當局文件，政府擬透過計劃向居於社區的醫管局病人、基層醫療健康計劃和安老院病人，提供較頻密藥物配發服務。除基礎配藥，亦透過社區藥劑師提供藥物諮詢輔導等服務，改善病人用藥情况及減少浪費。當局預計全港各區將設最少4至5間社區藥房。

藥房商會稱會員熱切 關注指引要求

政府正制定《基層醫療社區藥房指引》，符合《指引》服務標準及品質保證的註冊藥房，可獲納入基層醫療網絡社區藥房。目前本港設600多間持牌藥房，除傳統商業藥房，近年多間非政府機構建立社區藥房。政府消息人士稱不會只限非政府機構成為社區藥房，主要取決於是否符合《指引》，涵蓋服務標準、社區藥劑師職責、電腦系統、設施等範疇；而配發社區藥物名冊和醫管局病人藥物的社區藥房需使用醫健通的藥劑部分。

有261間會員的港九藥房總商會，副理事長張德榮形容會員反應熱烈，業界期望目前市道一般下參與計劃可獲更多客源，但相信非政府機構藥房較傳統藥房更具優勢。他稱計劃向主要來自醫管局的病人提供服務，不會對現行藥房運作及定價有影響。他說業界關注如何滿足《指引》硬件要求，例如改造藥房環境。

擬今年第四季招標 明年第四季推

張德榮表示，向政府初步了解過，藥房日後需向醫管局申請希望服務的病人人數，採實報實銷方式收回藥費，醫管局提供的藥物不可向街客售賣。

政府計劃今年第四季起開展首階段招標工作，明年第四季分階段推行社區藥房計劃（社區），2027年首季起分階段開展相關院舍計劃。不過，醫管局今年3月起已着手縮減配藥間距，門診及出院病人目前最多只獲配發24周藥。被問到推行計劃時間是否太慢，政府消息稱希望盡量快，亦牽涉構建電腦系統銜接社區藥房與醫管局、現有藥房需提升資訊配套銜接系統等。

議員指太遲 未配合縮配藥期措施

陳凱欣認為，醫管局現已有相應配套，待明年底才推展計劃不理想，未能配合醫管局縮短配藥期的措施，希望政府加快腳步。她稱不少長者不願聽從醫生指示，自行加減藥，她曾到服務精神病患者的機構了解，發現病人出入院期間浪費大量藥物，認為透過社區藥房做藥物諮詢、同時減少藥物浪費的角色重要。

相關字詞﹕藥房 配藥 社區藥房

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