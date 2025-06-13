聽障者赴平機 求促無綫恢復動畫字幕 舉自身經歷從電視學溝通 看不懂礙融入社會

現年37歲的Kitty先天罹患聾疾，雙耳僅存一兩成聽力，不過童年無異一般港人，「每天放學回到家，第一時間就是打開電視，看完卡通片才會開始做功課」。在無聲的世界裏，生動可愛的動畫人物不僅是Kitty的玩伴，更充當她的「老師」，經由熒幕下方的小小字幕教曉她用字遣詞、待人接物。她憶述，幼時模仿着動畫人物的神情及對白，亦助自己跨越溝通的障礙，與其他孩童建立友誼。

動畫成就夢想 今當繪畫教師

一套套動畫更滋養了Kitty的夢想。幼時她一筆一畫描摹熒幕中的動畫人偶，如今成長為指導孩童繪畫的教師，不變的是仍會每日看動畫，但這個習慣或將無法延續，翡翠台本周起更改節目字幕安排，每天下午兒童時段播出的節目、動畫將不續設中文字幕。Kitty說，聽障社群皆非常震驚，「沒有字幕是完全看不明白，也不知怎算」。她不忍下一代聽障孩童遭剝奪學習機會，遂前往平機會表達意見，「很多聽障小朋友都看卡通片學中文、學說話，最擔心影響到他們的成長」。

龍耳：重新爭取已有之物「倒退」

「龍耳」創辦人邵日贊昨陪同Kitty前往並協助手語翻譯，稱機構多年前已爭取電視節目設字幕，沒料到如今卻要重新爭取已有之物，「當然是倒退」。他續說，通訊局要求免費電視台提供一定時數兒童節目，「為何不是確保所有小朋友，也能看得明白、也能接收到這些資訊呢？」他促請政府要求電視台同為兒童節目提供中文字幕，並呼籲公眾重視弱勢需要。