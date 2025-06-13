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港聞二

聽障者赴平機 求促無綫恢復動畫字幕 舉自身經歷從電視學溝通 看不懂礙融入社會

【明報專訊】無綫電視翡翠台周一起取消《櫻桃小丸子》等兒童節目的中文字幕，在聽障社群引起關注。聾人機構「龍耳」昨陪同先天失聰的Kitty前往平等機會委員會表達意見，要求平機會爭取恢復字幕服務。Kitty以自身經歷作例，謂不少弱聽或失聰者均會從電視節目中學習如何表達自我及與人溝通，憂慮聽障孩童日後或因看不懂節目而失去與健全朋友的話題，窒礙融入社會。

現年37歲的Kitty先天罹患聾疾，雙耳僅存一兩成聽力，不過童年無異一般港人，「每天放學回到家，第一時間就是打開電視，看完卡通片才會開始做功課」。在無聲的世界裏，生動可愛的動畫人物不僅是Kitty的玩伴，更充當她的「老師」，經由熒幕下方的小小字幕教曉她用字遣詞、待人接物。她憶述，幼時模仿着動畫人物的神情及對白，亦助自己跨越溝通的障礙，與其他孩童建立友誼。

動畫成就夢想 今當繪畫教師

一套套動畫更滋養了Kitty的夢想。幼時她一筆一畫描摹熒幕中的動畫人偶，如今成長為指導孩童繪畫的教師，不變的是仍會每日看動畫，但這個習慣或將無法延續，翡翠台本周起更改節目字幕安排，每天下午兒童時段播出的節目、動畫將不續設中文字幕。Kitty說，聽障社群皆非常震驚，「沒有字幕是完全看不明白，也不知怎算」。她不忍下一代聽障孩童遭剝奪學習機會，遂前往平機會表達意見，「很多聽障小朋友都看卡通片學中文、學說話，最擔心影響到他們的成長」。

龍耳：重新爭取已有之物「倒退」

「龍耳」創辦人邵日贊昨陪同Kitty前往並協助手語翻譯，稱機構多年前已爭取電視節目設字幕，沒料到如今卻要重新爭取已有之物，「當然是倒退」。他續說，通訊局要求免費電視台提供一定時數兒童節目，「為何不是確保所有小朋友，也能看得明白、也能接收到這些資訊呢？」他促請政府要求電視台同為兒童節目提供中文字幕，並呼籲公眾重視弱勢需要。

相關字詞﹕聽障 平機會 無綫電視 字幕 龍耳 櫻桃小丸子

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