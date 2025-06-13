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港聞二

港足啟德首戰未「滿座」 足總：扣除主客分隔區包廂即已滿

【明報專訊】港隊周二晚於啟德主場館「地標戰」擊敗印度，當晚場內北看台的港足球迷區在開賽前展出寫上「港隊勁揪」的紅龍巨畫（Tifo）。負責協調Tifo製作的足總透露，上周四港隊友賽尼泊爾後才「拍板」製作，形容是送給球迷及球員的「入伙禮物」，並感謝有份高舉Tifo的球迷。足總總幹事張炎有表示，未來會有更大批港隊球衣發售，包括作客球衣及小童款。

對於當晚可容納5萬人的啟德主場館最終有42,570名球迷入場，張炎有回覆本報查詢解釋，亞洲足協國際A級賽規定最少預留8%座位作為主、客球迷分隔區，即約4000個座位門票不能售賣；另約1900個廂房座位亦不屬計算範圍，加上小量贈券及購票無入場個案，扣除相關數字後人數已算滿座。

Tifo研剪碎送參與球迷

足總市場部經理何小姐昨於商台《在晴朗的一天出發》稱，Tifo面積44米乘26米，賽前曾與兩個球迷組織溝通，於港隊上周四友賽尼泊爾後決定製作，翌日向供應商下訂單，至比賽當日下午1時許才取得成品，故未及綵排，大部分球迷也只在賽前半小時才接獲相關信息。她透露有考慮剪碎Tifo分給有份展示的球迷留念，以感謝他們「捨己為人」，但需與球迷組織商討。

何無透露Tifo成本，僅稱供應商給予足總「優惠價」，製作費也在預算之內，低於10萬元。何提到，紅龍靈感源自日本著名漫畫《龍珠》的神龍，因負責設計的市場部員工枱面有一隻神龍模型，故一直醞釀要創造一個「紅色版本」的飛龍圖案，設計時亦特意讓龍具有氣勢。

至於港隊球衣供應不足，張在同一節目解釋，球衣需多月前預訂，目前供應商知道球迷需求大，之後會有更大批及更多款式球衣供應，除主場球衣亦將供應作客球衣及小童款。

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