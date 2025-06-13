街馬11．23跑中九繞道 通車前夕「可一不可再」

「嘉里香港街馬2025」賽事步入10周年，首次和路政署合作，為跑手開放中九龍繞道（油麻地段）。繞道全長4.7公里，連接西九龍油麻地交匯處與東九龍啟德交匯處，2017年12月起動工，料今年底開通。路政署總工程師曾頌文說，自政府年初宣布繞道在年底有條件開通，便一直構思如何宣傳及增加公眾參與；由於歷屆也有跟街馬協調交通安排，加上街馬剛巧年底舉行，便促成是次合作。「全城街馬」行政總裁兼聯合創辦人梁百行說，籌備以來一直與路政署代表到現場考察，冀確保賽事安全舉行。

名額共2萬 今可報名

今屆全馬和半馬賽事均在東區走廊近東岸公園起步，途經東隧、觀塘繞道、九龍灣、啟德和中九龍繞道（油麻地段），終點油麻地交匯處，其中全馬亦會跑經中環及灣仔繞道和將藍隧道。至於10公里賽則如往年安排，由調景嶺將藍公路近唐賢街起步，途經將軍澳跨灣大橋、將藍隧道和觀塘繞道，終點觀塘海濱花園（見圖）。各組賽事名額共兩萬人，即日起接受報名。

提早培訓 免再指示不清

上屆賽事有半馬跑手反映疑因工作人員遮擋賽道指示以至多跑9公里，前年則有數十全馬跑手誤跑半馬賽道，同樣質疑賽事指示不清。梁百行說已「360度」審視賽事安排，以確保不再有類似事件，舉例歷屆會於賽事前三四個月培訓工作人員，今年則提早在半年前開始培訓，至今亦已舉辦四五場培訓；又表示會做好分流，例如以往在轉折位前100米才有指示，今年則早在200米前設指示。

上屆3000外地跑手 盼增三成

今屆賽事亦與旅發局合作，梁百行稱上屆有約3000名非本地跑手，冀今屆可增兩三成。另外，今屆將首次為視障跑手設冠亞季，亦正邀請大灣區和其他國家視障跑團參賽，盼促進社會共融。