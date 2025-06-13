中九繞道3收費方案 免費恐塞17元或低用量

據悉，運輸及物流局將就中九龍繞道（油麻地段）提出3個收費情景供議會討論。第一個為免費，當局推算不少駕駛者會轉用，繁忙時間行車量/容車量比率預計達逾0.9，雖未至塞車但已會慢車，令繞道未能成為預想中的快捷替代路線。繞道開通後，預計繁忙時間往返油麻地及九龍東車程僅需約5分鐘，較現時節省25分鐘。

中間方案10元 未擬分時段

若收17元，當局預計可全數收回繞道每年約3億多至4億元營運成本，但恐影響使用率，行車量/容車量比率屆時僅約0.6至0.7，造價逾400億元的繞道或淪「大白象」。至於收費10元，行車量/容車量比率料為逾0.8，屬中間方案。

對於會否分時段收費，據悉當局暫傾向所有車種全日劃一收費，認為更易明；而隧道即使在非繁忙時間少車行經仍有營運成本。至於香港仔隧道及城門隧道，據了解當局以多年無加價、盼可收回成本止蝕為由加價。香港仔隧道及城門隧道2023/24年分別虧損1600萬及5200萬元。

城隧研加至8元

立法會交通事務委員會主席陳紹雄認為，政府當年提出興建繞道時無提及會收費，相信市民會對要收費感意外，當局應解釋可否降低營運成本以調低收費。陳稱，若免費方案未至塞車，收費水平理應有空間調低，舉例若減至8元，相信對駕駛者分別不大，未必會較收10元觸發更多車流，調低收費只是當局收入減少，政府應交代實際上盼收回多少成本。

陳又期望當局提供更多數據，讓公眾了解3個方案分流效果，另應再檢討分時段收費，即繁忙時間收費、非繁忙時間免費或減價，「有啲時段免費，唔使畀人感覺成日從市民荷包攞錢」。

議員盼「個位數」 非繁忙減免

民建聯議員陳恒鑌擔心，繞道初心是疏導交通，收費或令市民寧沿用現有免費道路；而即使收費，他本盼只是「個位數」，現在收10元憂窒礙市民使用意欲，盼當局提供更多數據解釋車流評估。

路政署總工程師曾頌文昨出席活動時交代中九龍繞道（油麻地段）進度稱，正安裝和測試主隧道段的基建設施，稍後將安排小巴和巴士試行路段。