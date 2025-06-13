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港聞

港聞二

掐斃精神病女控謀殺 父：長年受虐 當天被阻小便「最後稻草」 控方拒納認誤殺

【明報專訊】七旬男保安涉2022年3月某日凌晨在家徒手扼斃患精神病數年的32歲女兒，被控一項謀殺罪，案件昨在高等法院開審。根據控方開案陳辭，被告於警誡下稱已容忍女兒肢體虐待和騷擾睡眠等行為數年，承認案發前兩年間想過殺害女兒；至案發前數小時，女兒阻止他小便，又用雨傘擊打他，他忍無可忍行兇，形容案發前事情為「最後一根稻草」。控方表示，被告在警誡下承認殺人，本案關鍵在有意圖殺人抑或被激怒下犯案。

控方：關鍵在有意圖抑被激怒

被告陳桂生（70歲，保安員）否認於2022年3月7日謀殺女子陳杏詩。庭上透露，被告有意承認誤殺罪，不獲控方接納。

綜合控方開案陳辭和控辯雙方承認事實，被告與任職夜更保安的前妻及事主陳杏詩，同住旺角海富苑約400方呎單位。事主案發時患自閉症、強迫症、躁鬱症、亞氏保加症、學習障礙，失業6年。控方指稱，3人會因家務、事主失業及事主不允許被告用廁所和騷擾他睡覺等瑣事爭執，當中涉及肢體行為，曾六度惹來警方介入。控方引述事主母親稱，父女關係比母女關係好，她亦不記得案發前兩日事主和被告曾爭執。

就案發經過，控方歸納被告於警誡錄影會面說法稱，2022年3月6日晚上約9時，被告吃晚飯和散步後上牀睡覺，當晚父女無爭執；翌日凌晨1時，被告起牀上廁所，事主站在洗手間門外稱「唔畀你屙尿」，被告起初回應謂，會到廚房用水桶小便，其後事主允許被告如廁。

遭傘毆無反抗 兩小時後殺女

被告如廁後返房，事主走入被告房間，質疑他沒冲廁並持續責罵，又以雨傘擊打其頭部8至10次，當時被告沒自衛，亦無責罵事主，僅說「不要打我，讓我睡覺，別打擾我」。事主持續責罵被告近兩小時後上牀睡覺。

至清晨約4時，被告思前想後，決定殺害事主，繼而走入事主房間，用雙手掐着她的喉嚨，當時事主表示「我唔敢喇……我唔敢喇」亦曾反抗，但被告繼續用手扼着事主喉嚨，過程持續約10分鐘，最終事主失去呼吸。

被告主動報案 表現平靜合作

控方指稱，被告其後兩度向前妻發信息稱「我殺死亞詩」、「我已殺死亞詩」；被告另向警方報案稱「我殺死咗個女」、「我掐死咗佢」。當被問到為何要掐死女兒，被告說女兒有精神病，「好慘」。

控方表示，被告同日被捕，在警誡下稱：「對唔住，阿sir，我對住個女壓力太大先至摙死佢。」被告另在警誡錄影會面稱，容忍事主的責罵、肢體虐待及騷擾睡眠數年，該些行為自2021年12月變為日常，他雖然通常容忍度高，但已忍無可忍。

案發當日接報到場的警長楊騰剛供稱，走入涉案單位時事主已無反應，其鼻孔及嘴唇有乾涸血漬，頸部亦有類似條狀的痕迹。至於被告情况，楊稱他當時右手拇指和右大腿受傷。在辯方盤問下，楊騰剛同意當日早上被告表現平靜，對警方態度合作。審訊明續。

【案件編號：HCCC 267/23】

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