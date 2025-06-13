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公屋編配少估算3.6% 房署指精進工程延誤

【明報專訊】將由6月20日起從「一般建築承建商名冊」除名的精進建築，再因工程延誤令房委會公屋編配未能達標。房委會2024/2025年度原先估算可編配30,200個公屋單位，最終實際編配29,114個，較估算少1086伙（3.6%）。房屋署向房委會提交文件解釋，編配落差主要因屯門滿田邨1020個公屋單位工程延誤，未能如期2024/25年度入伙；該項目承建商為精進建築。

翻查資料，房委會2023/24年度實際編配23,598個公屋單位，較估算的24,100個少502伙，發言人當時稱主因是精進建築工程延誤，包括大埔富蝶邨和深水埗白田邨部分座數，涉4500伙。該年度新建成單位數目雖跌，惟因回收單位增加，故整體編配和原先預計大致相符。

本年度料29700伙可供編配 1300安置用

另外，房委會資助房屋小組委員會昨日通過2025/26年度公屋編配估算，本年度估算可供編配約29,700個單位，包括約8800個新單位及約20,900個回收單位予申請者，當中23,350個（78.6%）將編配予公屋申請者。當局亦預留1200個安置受政府清拆影響的居民，包括古洞北／粉嶺北新發展區、洪水橋／厦村發展區、牛池灣村和茶果嶺村重建等；另預留100個安置華富一邨及彩虹邨清拆計劃影響的居民。

此外，本年度供各類調遷用途的單位估算共3700個，當中1100個用作處理「寬敞戶調遷」個案，以增加回收大單位，紓緩有4名或以上家庭成員的公屋申請者之需求。

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