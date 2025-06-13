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九龍灣綠置居首期最低5.75萬 最大466呎最細193呎 連續兩年向隅者多一抽籤號碼

【明報專訊】「綠置居2024」今年第三季推售，共2723個單位，包括九龍灣新綠置居項目「宏緻苑」2576伙，最大單位面積約466平方呎，較上期長沙灣麗玥苑最大約646平方呎小。宏緻苑以市值六折定價，售價介乎約115萬至349萬元，首期最低約5.75萬元即可「上車」。今期綠置居將向連續申請「綠置居2022」及「綠置居2023」而未能購買單位的申請者，分派多一個抽籤號碼。有立法會議員稱今期無「三房兩廁」單位供應，恐影響申購反應。

售價115萬至349萬 鄰近彩虹邨

房委會資助房屋小組委員會昨日通過「綠置居2024」銷售安排。位於九龍灣宏照道的宏緻苑鄰近麗晶花園、彩虹邨及坪石邨，步行往港鐵彩虹站及啟德站需約5至10分鐘。宏緻苑3幢大廈預計今年11月建成，明年5月後入伙；屋苑共有2576伙，約280至298平方呎單位佔895個，佔比35%，約450至466平方呎單位有731伙、約193至194平方呎單位有72伙（見表1）。

新一期綠置居將於今年第三季接受申請，第三或第四季攪珠決定揀樓次序，第四季開始揀樓。房委會將撥出1050個配額予「家有長者優先選樓計劃」和「家有初生優先選樓計劃」申請者，一人申請則設250個單位配額。

市值六折定價 黃碧如：其實都好多

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如昨於會後向記者稱，宏緻苑單位平均售價約247萬元，若以申請按揭九成半、供30年，以現行按揭利率約3.5%計算，每月按揭還款額約10,500元。一至二人單位售價約為128萬元，每月按揭還款額約5500元，她相信售價水平應是大眾可負擔及受歡迎。

被問今期單位最大面積及折扣俱較上期少、會否影響銷情，黃碧如稱宏緻苑應是在面積「封底」建議前展開規劃和建造，並承認折扣確實比以前少，但強調評定項目市值售價時，會參照附近私人樓宇單位成交價，以及考慮項目地點、設施及座向等因素調整折扣，加上現時樓市較去年回落，40%折減「其實都好多」；而以市區平均呎價計算，宏緻苑單位約6740元相當合理，不擔心屋苑銷售情况。

梁文廣：缺「三房兩廁」戶恐礙銷情

房委會資助房屋小組委員、立法會議員梁文廣預料，宏緻苑銷情難及麗玥苑，主要因宏緻苑較缺乏「三房兩廁」單位，但「綠置居2024」是明年收緊富戶政策前最後一期資助出售計劃，或有預期將「交多兩倍租」的公屋居民考慮購買，故相信申請仍有一定數目。

至於今期重售鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑等4個屋苑共147伙，梁文廣相信若300至400平方呎單位應有家庭申請者感興趣，細單位銷情則不太樂觀，買家即使揀細單位，其後亦可能因有更好選擇「撻訂」。

被問連續兩年未能申請者今期起多獲一個抽籤號碼，梁文廣稱決定揀樓先後次序，始終都以攪出號碼是否優先最重要，但此舉對有居住需要、想買樓居民有鼓勵作用。

據房委會推算，倘2723伙全數售出，售樓收益為65.97億元，扣除估計總工程費用約35.89億元後，預計「綠置居2024」運作盈餘為30.08億元。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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