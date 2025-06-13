明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

再犯偷竊 滕毅康認罪 官：不宜罰款 押後判刑

【明報專訊】YouTube頻道「試當真」紀錄片《公開試當真》男主角滕毅康今年初涉嫌在太古康怡廣場偷竊薯片和生果，他早前表示擬否認一項盜竊罪。案件昨日在東區裁判法院預審時，滕改為認罪，案情顯示他當日將5件貨品帶離，但只為總值9.2元的另外一包薯片和一支水付款。裁判官將案押後至6月26日判刑，其間為被告索取感化和社會服務令報告。

官索感化社服令報告

控罪指被告滕毅康（19歲）於2025年1月5日，在港島鰂魚涌康山道1號康山康怡廣場（北）M樓新鮮生活超級市場偷竊一包生果、兩包薯片，上述物品為瑪雷有限公司的財產。案件上月再訊時，滕透過法律代表向法庭表示擬不認罪，辯方昨指滕改為認罪，原定7月24日審期擱置。

控方透露滕去年8月有一項定罪紀錄，性質相同。辯方表示滕現於香港大學專業進修學院就讀一年級，並向法庭呈交滕及他父親撰寫的求情信，無在法庭讀出；滕父昨亦有到庭，辯方保留求情。裁判官表示雖然被盜貨品價值不高，而滕年紀輕及坦白認罪，但今次已是他第二次犯案，時間與上次事件接近，認為不宜罰款，決定先索取報告再判刑，其間准續以500元保釋。滕對此表示「清楚」。

案情指出，超市職員當日下午4時30分目睹滕毅康將5件貨品拿至自助付款機，但只掃描其中兩件，即一支水及一包薯片，總值9.2元。被告將已付款貨品連同一包生果和兩包薯片放入環保袋中，隨後離開。職員緊隨並在超市外截停滕，於袋中起回被盜貨品。

【案件編號：WKCC 1859/25】

上 / 下一篇新聞

九龍灣綠置居首期最低5.75萬 最大466呎最細193呎 連續兩年向隅者多一抽籤號碼
九龍灣綠置居首期最低5.75萬 最大466呎最細193呎 連續兩年向隅者多一抽籤號碼
綠置居市值折扣同減 3苑貨尾呎價高於首售
綠置居市值折扣同減 3苑貨尾呎價高於首售
公屋編配少估算3.6% 房署指精進工程延誤
公屋編配少估算3.6% 房署指精進工程延誤
掐斃精神病女控謀殺 父：長年受虐 當天被阻小便「最後稻草」 控方拒納認誤殺
掐斃精神病女控謀殺 父：長年受虐 當天被阻小便「最後稻草」 控方拒納認誤殺
中九繞道3收費方案 免費恐塞17元或低用量
中九繞道3收費方案 免費恐塞17元或低用量
街馬11．23跑中九繞道 通車前夕「可一不可再」
街馬11．23跑中九繞道 通車前夕「可一不可再」
港足啟德首戰未「滿座」 足總：扣除主客分隔區包廂即已滿
港足啟德首戰未「滿座」 足總：扣除主客分隔區包廂即已滿
聽障者赴平機 求促無綫恢復動畫字幕 舉自身經歷從電視學溝通 看不懂礙融入社會
聽障者赴平機 求促無綫恢復動畫字幕 舉自身經歷從電視學溝通 看不懂礙融入社會
消息：社區藥房不限於NGO
消息：社區藥房不限於NGO
揚威大賽港鋼琴家：港藝術配套亞洲最好
揚威大賽港鋼琴家：港藝術配套亞洲最好
船廠申呈供辭示港燈證供矛盾 官不滿當天沒盤問
船廠申呈供辭示港燈證供矛盾 官不滿當天沒盤問
銅鑼灣地舖失火 濃煙罩街
銅鑼灣地舖失火 濃煙罩街
社民連掛黑布籌款 4人罰款 官：橫額雖無字 意見表達明顯
社民連掛黑布籌款 4人罰款 官：橫額雖無字 意見表達明顯
青年涉發煽動帖文 控方：或增控罪
青年涉發煽動帖文 控方：或增控罪
曾認箍頸 警：當年英文差誤解提問 家屬方：2018年自言非法武力 警：今次先係答案
曾認箍頸 警：當年英文差誤解提問 家屬方：2018年自言非法武力 警：今次先係答案
國安法5周年開專題展 鄧炳強：累計326人被捕
國安法5周年開專題展 鄧炳強：累計326人被捕
3美容院用冒牌儀器 海關「放蛇」拘4人
3美容院用冒牌儀器 海關「放蛇」拘4人
食肆輸勞炒本地工 孫玉菡：加強巡查
食肆輸勞炒本地工 孫玉菡：加強巡查
患長期病七旬翁 按摩店休息猝逝
患長期病七旬翁 按摩店休息猝逝
潮行GBA：東瞧西瞧登南樵
潮行GBA：東瞧西瞧登南樵
灣區手記：國標車門 ／文：尚東美
灣區手記：國標車門 ／文：尚東美
【Emily】東方神鹿王軍霞成「新香港人」
【Emily】東方神鹿王軍霞成「新香港人」
【Emily】冒險樂園fb 除名「美國」
【Emily】冒險樂園fb 除名「美國」
【Emily】文武廟拜神 歐陽萬成求good show
【Emily】文武廟拜神 歐陽萬成求good show
【Emily】港鐵續增逾百部通風降溫設備
【Emily】港鐵續增逾百部通風降溫設備
【Emily】回收17.9噸衣物 Redress辦「分類馬拉松」
【Emily】回收17.9噸衣物 Redress辦「分類馬拉松」