再犯偷竊 滕毅康認罪 官：不宜罰款 押後判刑

官索感化社服令報告

控罪指被告滕毅康（19歲）於2025年1月5日，在港島鰂魚涌康山道1號康山康怡廣場（北）M樓新鮮生活超級市場偷竊一包生果、兩包薯片，上述物品為瑪雷有限公司的財產。案件上月再訊時，滕透過法律代表向法庭表示擬不認罪，辯方昨指滕改為認罪，原定7月24日審期擱置。

控方透露滕去年8月有一項定罪紀錄，性質相同。辯方表示滕現於香港大學專業進修學院就讀一年級，並向法庭呈交滕及他父親撰寫的求情信，無在法庭讀出；滕父昨亦有到庭，辯方保留求情。裁判官表示雖然被盜貨品價值不高，而滕年紀輕及坦白認罪，但今次已是他第二次犯案，時間與上次事件接近，認為不宜罰款，決定先索取報告再判刑，其間准續以500元保釋。滕對此表示「清楚」。

案情指出，超市職員當日下午4時30分目睹滕毅康將5件貨品拿至自助付款機，但只掃描其中兩件，即一支水及一包薯片，總值9.2元。被告將已付款貨品連同一包生果和兩包薯片放入環保袋中，隨後離開。職員緊隨並在超市外截停滕，於袋中起回被盜貨品。

【案件編號：WKCC 1859/25】