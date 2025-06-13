社民連掛黑布籌款 4人罰款 官：橫額雖無字 意見表達明顯

涉案4名被告分別為陳寶瑩、社民連副主席周嘉發和余煒彬，以及牙醫李盈姿，昨日分別判罰款6600元、2000元、1000元及3000元。4人被控3項「於政府土地未經准許而展示招貼或海報」罪，及9項「沒有許可證而在公眾地方籌款」罪，涉及3次街站事件。

辯方稱涉案黑布不符招貼海報定義

辯方主張涉案黑布不符合招貼或海報定義、事件為表達政治理念非籌款活動、無對環境造成滋擾等，被告只是行使示威和言論自由。裁判官屈麗雯裁決指出，市民無疑享有表達自由，但相關權利非絕對，法律可施加合理限制以維持公共秩序。屈官提到，第132章《公共衛生及市政條例》第104A的立法正為避免不同派系者因爭奪展示物品的空間而導致混亂。

屈官稱該黑布長2米、闊1米，懸掛在當眼處，從遠處仍可看到，當時街道繁忙、人流密集，容易令行人分心和聚集，阻礙公眾地方。3次事件中各被告分別以揚聲器介紹社民連、發表對政府的意見和派發刊物，提到不能在黑布上寫上標語，否則有可能犯法，其中陳曾稱展示黑布以悼念「30多年前發生的事」。

官：招貼定義廣泛 涵文字或非文字表達

屈官續稱，招貼的定義廣泛，可以文字或非文字形式表達；雖然黑布無字，但要顧及其被賦予的意思，它明顯是為表達政見。就被告派發的刊物，屈官認為上方雖無「捐款」字眼，社民連最終亦無法透過二維碼連結的Braintree提取款項，但是否成功籌款並非重點，而是被告有否參與、籌備或提供設備籌款；况且若籌款非目的，便不用在刊物上載有二維碼。屈官最終裁定各被告面對的傳票控罪皆罪成。

辯方求情稱，本案街站比以前「進步」，活動後主動收拾，無破壞社會安寧，毋須執法部門介入。周嘉發自行求情稱，社民連已是最後一個不怕惹上麻煩繼續在街頭表達的政黨，只希望更多人對政府諫言。屈官判刑時強調，儘管被告不信服裁決，法庭判決是基於證據和法律，不涉政治因素。

【案件編號：ESS 35029/23等】