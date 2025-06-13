潮行GBA：東瞧西瞧登南樵

明報記者 林迎

新塘站2023年9月完成修繕啟用，今年初起列車班次加密，每日有兩班車從香港西九龍直達，車程約1.5小時；廣深線每日有約50班車經過新塘站，即每10至20分鐘有一班，若從羅湖出發，車程約1小時10分鐘，從廣州東出發最短只需14分鐘，時間由早上6時許至晚上9時許。

■蓮花書院

南香山有蓮花書院遺址，是嶺南地區保存得最完整的明代書院遺址。蓮花書院由明代廣東學者湛若水（1466-1560）創辦，湛若水字元明，號甘泉，增城新塘人，是江門大儒陳獻章的弟子，亦是另一思想家王陽明的摯友。他考取進士後歷任翰林院編修、侍讀、國子監祭酒、吏部侍郎，曾擔任禮部、吏部、兵部三部尚書，官至正二品。他70多歲時在家鄉建立蓮花書院，開班授徒。現時蓮花書院仍存包括門樓、正堂、偏堂等建築物的基址，旁邊亦有「湛子洞」（又稱蓮花洞）。

■南香山森林公園

距離新塘站15分鐘車程，海拔434米，明末學者屈大均《廣東新語》所載，「廣州（指「廣州府」）有三樵，曰東樵，曰南樵，曰西樵」。當中「南樵」是指南香山。南香山森林公園免費開放，南門為水泥路，平坦但路途較遠，夏天較曬，登頂路線長約10公里，私家車不得進入，但允許單車騎行。北門為石階登山徑，長4.2公里，沿途有林蔭覆蓋，又可溯溪玩水，趣味更多。從南香山頂可俯瞰增城全景，天氣好時甚至可看到廣州塔，有人慕名登臨拍攝日落，但要「行運」遇天公作美。

開放時間：每日6時至19時

■百花古寺

南香山腳下的百花古寺雖有「古」字，其實籌建自2013年，今年2月落成開放，是廣州最新的佛教寺院。其自稱東漢永平十一年（公元68年）「始建」，這是佛教傳入中國、於河南洛陽建立首座寺院白馬寺的年份。東漢至清朝乾隆年間的1700年間，此「古寺」既無文獻記載、亦無考古發現，至清朝嘉慶年間《增城縣志》方有「白花寺在縣治西五十里南鄉山麓，乾隆二十九年重修」之說。早前有人指出百花古寺建築並非其所宣稱的「唐代風格」，而是糅合日式寺院特點，有「以倭代唐」之嫌。

不過，這些都不妨礙百花古寺香火鼎盛。作為廣州現時最大的寺院，該寺除有天王殿、大雄寶殿外，還設有對外開放的講堂、提供素食的齋堂及可供住宿的「百花精舍」，更有山水庭院可供遊覽拍照。

開放時間：每日8時至18時