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港聞

港聞二

消息稱美領事梅儒瑞任駐京大使副手 領館拒評

【明報專訊】美國駐港澳總領事梅儒瑞今夏將卸任，綜合消息，梅儒瑞其後將調任北京的美國駐華大使館，據本報了解，他將出任美國駐華大使館「二把手」的副館長。

央視片段，外長王毅本月3日在京會見新任美國駐華大使龐德偉（David Perdue）時，梅儒瑞列席。美方代表中，梅儒瑞坐得最靠近龐德偉，與中方外交部副部長馬朝旭對面。據悉，美國政府今年1月換屆時，梅儒瑞也在華府國務院短暫負責對華事務。

美領館發言人回覆查詢時不予置評。

美國編制下，駐華大使館及駐港澳總領事館獨立運作，過去派大使級人員出任駐港總領事。港大政治與公共行政學系副教授杜拉文說，在無進一步詳情下，會避免過度詮釋調動背後的策略意義，因為特朗普政府首任及現任任期都欠缺勝任的外交人員，今次可能是動用可用及合適技能的人員填補空缺。他又說，今次對梅儒瑞是實質上升職。

梅儒瑞早年在台北任記者，懂流利中文，2022年9月出任美國駐港澳總領事，先前為外蒙古大使館副館長、瀋陽總領事，及派駐廣州、北京及意大利羅馬。

美譴責加控黃之鋒

外交公署：不動搖國安意志

另外，因初選案服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒早前遭加控串謀勾結外國或境外勢力罪，美國國務院當地時間上周六回覆《美國之音》時強烈譴責香港當局對黃提出新指控，呼籲北京及香港停止使用虛構的國安法控罪，撤銷對黃之鋒的指控，和釋放所有政治犯。

外交部駐港公署昨批評美方干預香港事務及公然為黃撐腰，對此表示強烈不滿及堅決反對。公署發言人正告美方，外部動搖不了中央和特區政府維護國家安全的堅強意志，奉勸美方立即停止美化犯罪分子及停止「以港遏華」的政治操弄。特區政府昨亦強烈譴責部分美西方國家及反華組織政客評論黃之鋒案及國安法，並對有國家組織或個人似乎認為某政治理念的人應不受法律制裁，甚至要求立即釋放疑犯感到震驚。發言人重申，全面準確實施國家安全法律，同時依法保障市民權利和自由。

相關字詞﹕國安法 黃之鋒 美國駐華大使館 梅儒瑞

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