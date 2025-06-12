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港聞二

商舖佔用咪表泊位 第四季試用AI打擊

【明報專訊】 運輸及物流局長陳美寶昨稱，運輸署計劃今年第四季於咪表位需求較大、非法佔用咪表比率較高的地點，進行為期兩個月的試點計劃，以測試人工智能感光元件，視乎成效將進一步推展計劃，以打擊商舖長期佔用路旁停車位。陳續稱，目前運輸署委聘的咪表營辦商轉介警方未繳付咪表費個案每年平均約12萬宗；轉介非車輛佔用泊位，過去3年間亦增至200宗以上。

陳昨回覆立法會議員李浩然質詢時稱，政府一直致力打擊非法霸佔咪表位，遏制不付費泊車及其他非法佔用咪表位的情况，以加快咪表位流轉，並稱自2021年起投用的新一代咪表系統配備感應器，可實時偵測泊車位有否被佔用，運輸署可透過後台電腦系統識別無付費的咪表位，並通過專用應用程式與警方分享資訊，一旦發現咪表位被不當佔用，營辦商便會通報相關部門執法。

提升罰則「持開放態度」

李浩然亦指有不少非法佔用或霸佔車位的個案屬「慣犯」，詢問當局會否有針對措施應對。陳美寶稱，咪表營辦商現時會每日巡查，若發現有霸佔車位的「黑點」，當局會加強巡查，至於罰則需否加強，當局會持開放態度看待，又說隨人工智能等科技的應用，有信心可提升執法效率。

另外，政府將推展第五個安裝自動泊車系統用地，選址位於慈雲山樂華街一幅用作收費公眾停車場的政府短期租約用地，昨日開始公開招標，租約為期5年，期滿後可按半年續租，中標者須於租約生效15個月內架設、興建及安裝自動泊位。

早前荃灣海盛路、大埔白石角、深水埗通州街，以及油麻地海泓道設短期租約停車場，除油麻地項目預計今年內啟用，其餘已全部啟用。

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