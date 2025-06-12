陳美寶：粵車南下不因缺泊位裹足 引導駛向景點消費區 不設限制區域

陳美寶昨在立法會大會上回應議員質詢時稱，北上香港私家車數量正節節上升，今年5月港珠澳大橋雙向車流量達45萬車次，每日平均約1.5萬車次，較港車北上實施前上升約170%。為回應市民期盼，特區政府與內地正積極籌劃粵車南下實施安排，陳稱會親自帶領團隊與廣東當局商討。

推行原則「成熟一項做一項」

粵車南下最快今年底起分兩階段實施，首階段只可停泊港珠澳大橋人工島口岸停車場，第二階段可入市區，每日來港粵車會設配額上限。

新民黨黎棟國提問政府會否將兩階段「港車南下」合併推行，陳美寶稱需評估口岸交通和道路承載力，引導車流避開高峰期，以及加強口岸過關及交通配套；另方面要妥善管理風險，例如要求南下車輛根據香港法規，確保車輛的安全性及購買香港第三者保險。她強調推行粵車南下的原則是「成熟一項做一項」。

民建聯陳恒鑌關注政府能否確保次階段粵車進入市區後有足夠泊位，避免加劇違泊。法律界林新強表示，根據《香港規劃標準與準則》，港鐵站附近不設泊車位，令旅客未能轉乘港鐵，變相鼓勵駕駛進入市區，關注當局會否檢討。

議員關注非法跨境載客惡化

陳：不欲設太多限制 會檢視

陳美寶表示，相信當粵車進入市區時，無論如何增加泊車位數目，都不是容納南下車輛的最有效方法。她認為更有效的方法是透過有序推展計劃，加上零售、餐飲及旅遊等攻略配合，「導向」車輛前往旅遊景點，「泊低架車再消費」，相信既可便利南下車輛，對社區影響亦可控。

航運交通界易志明稱，業界擔心粵車南下會令本港非法跨境載客惡化，建議南下車輛要與司機「綁定」。陳美寶說，當局期望可便利南下車輛，但不想設太多限制，強調會顧及本港民情及社會接受程度，會嚴肅地檢視有關情况。

陳美寶續稱，政府及機管局正為粵車南下預備，包括測試及演習，制訂預約及使用細則，目標是盡量簡化流程，亦正籌劃宣傳及優惠。