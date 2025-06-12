內地婦遭淋腐液 警拘黑幫少年

事主所屬公司涉生意糾紛

案發周一下午2時許，警方接獲男司機報案稱，女上司在灣仔莊士敦道211號一間酒店落樓登上私家車時，遭一名男子從後向私家車車廂淋腐蝕液體，逞兇後逃去。灣仔警區反三合會行動組督察胡偉祺稱，警方當日於案發地點附近起回涉案通渠水膠樽，經情報分析和翻查閉路電視片段包括「銳眼」閉路電視系統，當日已鎖定施襲者身分，昨凌晨時分在元朗拘捕疑犯。據悉，事主所屬公司涉及逾1000萬元生意糾紛，不排除與事件有關。

被捕17歲少年報稱無業，有三合會背景，涉嫌意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪被捕，由探員帶署扣留調查，犯案動機仍有待警方深入調查。警方重申，根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》，任何人意圖使任何人燒傷、受殘害、外貌損毁、成為傷殘或身體受嚴重傷害而非法及惡意向任何人投擲、淋潑或以其他方式施用腐蝕性液體，最高可判處終身監禁。警方呼籲青少年切勿受朋輩唆擺干犯任何罪行，自毁前途，重申絕不姑息任何三合會或暴力行為。