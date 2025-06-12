女童遭母兩男友性侵案 3人全罪成

被告分別為全志明（53歲）、李錦輝（71歲）及N.D.（49歲）。全志明被控4項與年齡在13歲以下的女童非法性交罪，李被控8項非禮罪，N.D.被控一項妨礙司法公正罪。

事主X生於2009年，而N.D.是X母親，全及李為N.D.男友。全及李的控罪於2019年及2017年發生；N.D.的控罪發生於2023年，包括着補習教師和X的胞妹Y不要向警方舉報。除李的一項非禮罪遭7名陪審員以5比2裁定罪成外，3人其餘12項控罪均一致裁定罪成。

控方透露，全志明在本案開審前承認6項非禮罪，N.D.則承認7項虐兒罪。相關案情稱，全志明於2019至2023年間非禮當時10歲的X和8歲的Y，包括摸X的胸部及搓揉X私處等，亦曾用下體摩擦Y的私處。

N.D案情則稱，2022至2023年，N.D.因X和Y沒做家務，用膠衣架打X手臂和腳及踢Y的腳。另外，X在家裏用微波爐加熱肥皂做實驗，N.D.知道後破口大罵X，問是否想害死所有人，N.D.用手打X的頭，再拳打X胸口，令她呼吸困難。

【案件編號：HCCC297/24】