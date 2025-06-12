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港聞

港聞二

智慧管控中心 AI鏡頭監工BIM助團隊溝通

【明報專訊】港鐵正推進多項新鐵路項目。港鐵項目及工程拓展總監鄧輝豪昨稱，已分別在位於元朗的工程辦公室及東涌設立「智慧工程管控中心」，將有助提升工程管理及施工效率，確保項目如期，並可保障工地安全。

鄧輝豪介紹，中心設多項數碼設施，其中「智慧工地管理平台」採用不同新技術，包括連接工程人員的智能穿戴式裝置及定位系統，遙距監察工人安全，並偵測非授權者進入管制區域。

另外，平台設有全天候實時監測系統。鄧輝豪說工地裝有多個高清鏡頭，部分配備AI，不同團隊可實時監察施工狀况，並遙距溝通及合作管理，保障工序安全及妥善。

工人老齡化 信科技解人手缺口

平台也設雲端綜合數碼共用平台，展示車站的建築資訊模型（BIM），綜合整個項目周期，包括由設計至建築期間的建築、土木及機電工程資訊，並設團隊溝通功能，讓各團隊實時共享及分析資訊。

鄧輝豪指出，系統有助不同領域的團隊提早共同規劃工序，並消除團隊間的不一致，也可預先設想不同情况，解決潛在困難，確保工程按時完成。他又說，整體建造業面對工人老齡化問題，相信科技有助解決人手短缺問題。

近日港鐵接連出現事故，包括3個月內兩宗工程車故障導致行車受阻及將軍澳線故障。鄧輝豪重申港鐵重視所有行車事故，正全面檢討。

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