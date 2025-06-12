古洞站料年內平頂 2027不提前竣 港鐵稱各項目進展佳 財政穩健「鐵路加物業」有效

鄧輝豪表示，古洞站是本港首次於現有行車鐵路上方建造車站，工程具挑戰但進展良好。該站將完成地面樓層板，再建造樓梯及出入口等。而月台層亦正安裝軌旁設備及機電系統，並已開始安裝玻璃幕牆，配合稍後安裝月台幕門。政府正大力發展北都，被問到古洞站2027年竣工目標會否提前，鄧輝豪稱不變，又說北環線主線正陸續展開前期工程，盼盡快開展招標等程序。

東涌東站結構有雛形 北環盼盡快招標

另外，東涌線延線料2029年完工，東涌西段料今年內建畢東涌站往東涌西方向的隧道；東涌東站主體結構已見雛形，正做頂層工程，並正在鋪設好的新路軌安裝軌旁設備。

至於屯門南延線，鐵路高架橋延伸段正建造地基及橋墩，年底開始建造橋身結構；而第16區站及屯門南站正陸續做地基工程。屯馬線洪水橋站則將展開探土工程，為地基工程做準備。港鐵又預計，2030年啓用的小蠔灣站會同時改建車廠及加建車站，現正做車站地基工程。

稱嚴控進度 創新科技提升質素

港鐵未來投資高達1650億元在新項目及維護鐵路，早前有立法會議員建議以公私營合作分擔開支。鄧輝豪昨回應稱，港鐵公司財政穩健，現有「鐵路加物業」模式提供鐵路項目數十年來建設、維護及資產更新所需的大量資金，亦可促進社區發展及房屋供應，公司認為行之有效。

鄧輝豪又說，不少鐵路項目工程環境複雜，但港鐵重視按時完成項目，同時確保鐵路服務不受工程影響，例如在收車後施工。他稱港鐵一直嚴控工程進度及開支，而新鐵路項目均運用創新科技，可提升工程效率及質素。

被問到近日港鐵事故頻生與新項目分散人手是否有關，鄧輝豪稱建造工程層面港鐵鮮有事故，亦認為與人手關係不大，因建造業本身具挑戰，並稱港鐵致力保障工地安全。