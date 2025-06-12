美圖秀秀改成績報大學 女子判社服

無律師代表的被告吳梓瑩（22歲，無業，持香港身分證）昨日進一步求情稱已知錯及後悔，往後會努力工作，「以後都唔會再犯事」。

官信還押兩周已深切反省

香官判刑時表示，本案涉及試圖使用虛假文件欺騙，案情嚴重，但考慮到被告只有22歲，相信她因「一時之間迷失咗」及無顧及法律後果犯案。香官又提到，被告自小經歷父母離異、與父親失去聯絡，就讀副學士期間表現勤奮、成績良好，相信符合資格申請入學，惟案發時急於求成，虛構學歷。

香官認為被告上了寶貴一課，相信她還押期間已深切反省，重犯風險低，遂接納感化報告建議，判處12個月感化令，其間要按感化官指示居住工作、接受精神和心理治療及參與小組活動。

根據案情，被告去年報讀教大語文研究（榮譽）文學士（英文主修）課程，校方收到的網上申請表及DSE成績通知書副本均顯示其英文科成績為第三級。同年7月26日，被告通過網上面試後獲錄取，但其後校方核對考評局發出的成績證書，證實英文科成績為第二級。被告回覆校方說，更改成績是「因為好玩」，最終校方報警及取消錄取。

同年9月20日被告被捕後在警誡下說「我係send（傳送）錯資料」；她另在警誡錄影會面承認為加強競爭力，用「美圖秀秀」修改成績。

【案件編號：FLCC 724/25】