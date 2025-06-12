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港聞

港聞二

港燈水手稱建船已知無水密門 無上報

【明報專訊】2012年南丫海難造成39人死亡，死因庭昨日展開第27日研訊。港燈水手梁國有供稱，早於南丫四號建船時，已發現兩艙之間無裝水密門，一旦其中一個受重創，兩艙可能很快灌滿水。他承認無向港燈高層匯報，稱高層在船舶方面的資歷較高，「佢哋認為無問題，就當無咗件事」。死因研訊主任追問為何不匯報，他指自己作為普通水手，「點會咁多齮齕？」

料高層應知 「佢哋認為無問題」

死因庭昨續傳召港燈一方的證人。港燈時任水手梁國有表示，他日常負責清潔和保養船，並無固定駐守的輪船，視乎更表安排。南丫四號1996年建成，他稱曾協助做新船傾斜測試，其間發現舵機房及油箱房之間設置通道，有別於其他港燈船，情况不常見。他指涉事兩艙原本是獨立船艙，通道的「窿」比較大，「假如無撞船就無問題」；若該位置承受重創，兩艙可能很快灌滿水。

稱船員茶餘飯後談及 「講完就算」

梁國有稱，當年無向港燈海事組高層追究為何不裝水密門，相信高層已知情。在遇難者家屬方提問下，他稱一班船員茶餘飯後聊天，會提及無裝水密門一事，但無向高層匯報，「講完就算數」。他同意無裝水密門牽涉安全問題，因通道足夠讓人通過。

當晚值更水手同稱一直知無裝

此外，梁國有稱曾數次跟隨海事處驗船督察驗船。據他了解，驗船督察一般會入尾艙檢查緊急軚，應無理會兩艙之間的通道。他提及南丫四號早年穩定性不足，幾乎在風浪中翻船，及後於1998年增加逾8噸鉛壓載物。

另一港燈時任水手、事發當晚在南丫四號當值的梁帶猷則稱，一直知道兩艙之間無裝水密門，亦知道該船在風浪下容易搖晃。他2012年5月參與該船的「最後檢查」（final inspection），稱無留意驗船督察有否進入舵機房及油箱房，亦不見驗船督察帶備圖則。

根據早前證供，隸屬港燈海事組的前海事經理鄧雲安表示，當年發現兩艙之間不設水密門，他向財利船廠職員揶揄「咁好啊，畀個通道我哋」，對方反稱「海事處批得即係得」，雙方鬧得不愉快。至於參與船維修的港燈工程師羅國昌則稱，沒有對南丫四號設通道口抱疑，認為屬船的設計。研訊今續。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

（南丫海難）

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