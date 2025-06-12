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港聞

港聞二

涉箍頸警：右臂「掂」頸因事主掙扎 稱即時檢查未見傷 陪審團關注車廂燈無開

【明報專訊】的士司機2012年疑遭警員箍頸後癱瘓近一個月不治，死因庭昨日繼續研訊。被指向事主箍頸的警員供稱，事發時他右手本來環繞事主雙肩，左手發力「秤起」事主上警車，但因為事主掙扎，才令他的右臂「掂到」事主頸部，他即時鬆手並檢查事主狀况；事主當時無傷勢，只表示「我無事，淨係唔想上車」。陪審員關注警員能否在沒開車廂燈下檢查事主傷勢；警員答道，事主在車廂邊緣，故有充足光線。

警員林偉榮昨日上庭作供，稱事發的2012年11月11日，他約29歲，隸屬西九龍衝鋒第二隊。當晚他隨警長羅偉民、警員馬振康乘搭衝鋒車抵達西隧的行政樓。林負責記錄事主與乘客的個人資料，以及查問西隧職員，調查當事人的工作則由羅及馬處理。林形容，當刻事主陳輝旺（終年65歲）已情緒高漲，事主「講完一大輪，冷靜同你傾咗幾句，隔一陣又大吵大鬧」，且難以說出與乘客糾紛的經過。

及後事主躺地 警：似小朋友𦧲地

林偉榮憶述，馬振康宣布拘捕後，事主不聽警告下離開，被制服及手銬反鎖。林先上警車收拾物品騰出座位給事主，其時事主抗拒上警車，林急忙協助。林形容，當時他用右手環繞事主雙肩，左手控制事主上臂及發力「秤起」事主，惟「因為佢掙扎，令我右手前臂掂到佢頸」。林又稱，事件發生在「電光火石」間，事主掙扎才令他無法完成動作；他發現時已即時鬆手，並檢查事主下巴及頸有否瘀傷及紅腫。林沒發現事主有傷，事主亦表示無不妥。

研訊主任：隔逾半小時方有救護員？

林在庭上觀看相關閉路電視片段，並稱事主一度由警車內走出車外，躺在馬路時「似小朋友𦧲地咁」，他遂警告事主「唔好玩，上返車」。研訊主任問及，為何事主返回警車後，相隔逾半小時才有救護員來。林表示，他一度前往檢查西隧的閉路電視，及後得悉事主早前遭乘客箍頸及弄跌在地後，手肘及雙膝均受傷，由於傷口流血變得嚴重，才需要救護車。

自言情緒平靜 「一發現就鬆手」

有陪審員關注林當晚執勤時的情緒變化；林稱自己一直平靜。另有陪審員提問，林發現有箍頸動作，相隔多久才檢查事主；林稱「一發現掂到，就鬆手同問有冇受傷」。該陪審員追問，閉路電視片段顯示警車沒打開車廂燈，林能否觀察事主頸項無紅腫；林表示他能觀察事主傷勢，因為事主處於車廂邊緣，故有充足光線。林作供未完，研訊今續。

【案件編號： CCDI 477/13】

明報記者

（死因研訊）

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